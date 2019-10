È uno scontro playoff l’anticipo di Serie B che andrà in scena venerdì al Renato Curi tra il Perugia di Massimo Oddo è il Pisa di D’Angelo, rispettivamente al sesto e al nono posto in classifica. Una sfida che potrebbe risultare decisiva a fine stagione per l’approdo in Serie A. I perugini sono reduci da una cocente sconfitta sul campo dell’Empoli, che si è imposto per 3-0, e proprio dopo questa sconfitta, gli umbri vogliono ritornare in carreggiata. Il Pisa non può di certo sentirsi tranquillo dato che nelle ultime tre giornate ha collezionato due pareggi e una sconfitta. Il Perugia porrà contare in avanti su Iemmello, autore di ben 6 reti e che sfiderà il capocannoniere del campionato in forza al Pisa, Michele Marconi a quota 7. La sfida dunque promette gol e spettacolo con i due goleador di questo campionato di Serie B 2019/20. Calcio d’inizio venerdì 4 ottobre, ore 21.

Perugia-Pisa streaming e diretta tv, dove vedere Serie B sabato 4 ottobre

Il match valido per la settima giornata di Serie B, Perugia-Pisa, sarà trasmesso in diretta tv e streaming su DAZN, venerdì 4 ottobre alle ore 21. La piattaforma DAZN detiene i diritti tv della Serie B per tutto l’arco di questa stagione sportiva. Buon divertimento!