Programmazione Dazn dal 18 al 21 ottobre: tutti i campionati trasmessi nel weekend. Dodicesima settimana per il servizio di streaming on-demand targato Dazn, che ha aperto ufficialmente la stagione undici settimane fa con le prime partite live. Dopo la pausa per le Nazionali della scorsa settimana, anche questo weekend spazio ai campionati di Serie A TIM e Serie BKT, gli ultimi a partire in Europa: anche quest’anno grandi protagoniste dell’offerta multi-sport di DAZN. Come sempre spazio anche agli altri campionati di calcio trasmessi sul bouquet di Perform: Ligue 1, Liga Santander, Eredivisie, MLS, J1 League, NFL, UFC, Boxe e la Serie A di basket. Senza dimenticarsi dello sport di Eurosport, grande protagonista dell’ offerta di Perform.

Ottava giornata di Serie A e Serie B, i campionati di calcio italiano di cui Dazn ha i diritti. Ricordiamo infatti, che nel massimo campionato la società di Perform ha in esclusiva tre gare a settimana (sabato ore 20.45, domenica ore 12.30 e domenica ore 15). Nel campionato dei professionisti, invece, trasmetterà in diretta e in esclusiva 9 gare su 10 a giornata, compresi playoff, playout e fasi finali. Weekend che si aprirà sabato sera con il Saturday Night dell’ Allianz Stadium tra Juventus e Bologna, fischio d’inizio ore 20.45; domenica all’ora di pranzo il Sassuolo di Roberto De Zerbi sfiderà in casa, per la prima volta dopo la scomparsa di Giorgio Squinzi, la corazzata interista di Antonio Conte; alle 15, infine, in programma la sfida tra due squadre che hanno voglia di vincere: Cagliari-Spal, ovvero Maran contro Semplici. Ma andiamo a vedere nel dettaglio la programmazione Dazn completa di questo weekend: giorno, orario e partite.

Con DAZN 3 partite di Serie A TIM a giornata in esclusiva e tutta la Serie BKT IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND: abbonati subito!



Palinsesto DAZN: le dirette del 18-19-20-21 ottobre

DIRETTE DAZN VENERDI’ 18 OTTOBRE 2019



Houston Astros – New York Yankees (MLB): ore 02.05

Kansas City Chiefs – Denver Broncos (NFL): ore 02.20

VTB Kremlin Cup – Quarti Di Finale (VTB Kremlin Cup Men Single 2019): ore 15.00

Nizza – PSG (Ligue 1): ore 20.45

Cittadella – Cosenza (Serie BKT): ore 21.00

Granada – Osasuna (La Liga): ore 21.00

DIRETTE DAZN SABATO 14 SETTEMBRE 2019

UFC Fight Night: Reyes – Weidman (UFC): ore 03.00

Vissel Kobe – FC Tokyo (J1 League): ore 06.00

Eibar – Barcellona (La Liga): ore 13.00

Zona Gol Serie BKT: ore 15.00

Juve Stabia – Pordenone (Serie BKT): ore 15.00

Pescara – Spezia (Serie BKT): ore 15.00

Venezia – Salernitana (Serie BKT): ore 15.00

Virtus Entella – Trapani (Serie BKT): ore 15.00

Atletico Madrid – Valencia (La Liga): ore 16.00

Lione – Digione (Ligue 1): ore 17.30

Benevento – Perugia (Serie BKT): ore 18.00

Getafe – Leganes (La Liga): ore 18.30

Atlanta United -New England Revolution (MLS): ore 19.05

Robbie Davies Jr. – Lewis Ritson (Boxe): ore 20.00

Reims – Montpellier (Ligue 1): ore 20.00

Angers – Brest (Ligue 1): ore 20.00

Tolosa – Lille (Ligue 1): ore 20.00

Nimes – Amiens (Ligue 1): ore 20.00

Juventus – Bologna (Serie A TIM): ore 20.45

Maiorca – Real Madrid (La Liga): ore 21.00

Seattle Sounders – FC Dallas (MLS): ore 21.50

DIRETTE DAZN DOMENICA 20 OTTOBRE 2019



Toronto FC – DC United (MLS): ore 00.05

Real Salt Lake – Portland Timbers (MLS): ore 04.05

Sassuolo – Inter (Serie A TIM): ore 12.30

Cagliari – Spal (Serie A TIM): ore 15.00

Bordeaux – Saint Etienne (Ligue 1): ore 15.00

Chievo – Ascoli (Serie BKT): ore 15.00

Pisa – Crotone (Serie BKT): ore 15.00

Espanyol – Villarreal (La Liga): ore 16.00

NFL RedZone – Week 7 (NFL): ore 19.00

Los Angeles Rams – Atlanta Falcons (NFL): ore 19.00

Empoli – Cremonese (Serie BKT): ore 21.00

Philadelphia Union – New York Red Bulls (MLS): ore 21.20

New Orleans Saints – Chicago Bears (NFL): ore 22.25

DIRETTE DAZN LUNEDì 21 OTTOBRE 2019