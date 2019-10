Programmazione Dazn dal 25 al 28 ottobre: tutti i campionati trasmessi nel weekend. Tredicesima settimana per il servizio di streaming on-demand targato Dazn, che ha aperto ufficialmente la stagione dodici settimane fa con le prime partite live. Anche questo weekend spazio ai campionati di Serie A TIM e Serie BKT, gli ultimi a partire in Europa: anche quest’anno grandi protagoniste dell’offerta multi-sport di DAZN. Come sempre spazio anche agli altri campionati di calcio trasmessi sul bouquet di Perform: Ligue 1, Liga Santander, MLS, J1 League, NFL, UFC, Boxe, Darts, EFL Championship e la Serie A di basket. Senza dimenticarsi dello sport di Eurosport, grande protagonista dell’ offerta di Perform.

Nona giornata di Serie A e Serie B, i campionati di calcio italiano di cui Dazn ha i diritti. Serie A TIM che si aprirà sabato sera con il Saturday Night di Marassi tra Genoa e Brescia, due squadre che hanno assolutamente bisogno di punti, per lasciarsi alle spalle la zona calda della classifica; domenica all’ora di pranzo in campo Bologna-Sampdoria al Dall’Ara, con l’allenatore serbo Mihajlovic in panchina per dare una scossa ai suoi; infine, alle ore 15, a Ferrara la Spal di Semplici ospita il Napoli di Ancelotti, a poche ore dal match di Champions contro il Salisburgo. Partite che si giocheranno tutte tra venerdì e domenica, poiché la prossima settimana è in programma il secondo turno infrasettimanale per i due campionati italiani. Ma andiamo a vedere nel dettaglio la programmazione Dazn completa di questo weekend: giorno, orario e partite.



Palinsesto DAZN: le dirette del 25-26-27-28 ottobre

DIRETTE DAZN VENERDÌ 25 OTTOBRE 2019



Washington Redskins – Minnesota Vikings (NFL): ore 02.20

Daniele Scardina – Ilias Achergui (Boxe): ore 19.30

Ascoli – Virtus Entella (Serie BKT): ore 21.00

DIRETTE DAZN SABATO 26 OTTOBRE 2019



Houston Astros – Washington Nationals (MLB): ore 02.05

UFC Fight Night: Maia – Askren (MMA): ore 14.00

Zona Gol Serie BKT: ore 15.00

Cosenza – Chievo (Serie BKT): ore 15.00

Crotone – Venezia (Serie BKT): ore 15.00

Pescara – Benevento (Serie BKT): ore 15.00

Pordenone – Cittadella (Serie BKT): ore 15.00

Salernitana – Perugia (Serie BKT): ore 15.00

Spezia – Juve Stabia (Serie BKT): ore 15.00

Trapani – Empoli (Serie BKT): ore 15.00

Benetton Rugby – Southern Kings (Rugby Pro14): ore 16.00

Leganes – Maiorca (La Liga): ore 16.00

Livorno – Pisa (Serie BKT): ore 18.00

Zebre Rugby Club – Leinster Rugby (Rugby Pro14): ore 18.15

Valladolid – Eibar (La Liga): ore 18.30

Regis Prograis – Josh Taylor (Boxe): ore 20.00

Genoa – Brescia (Serie A TIM): ore 20.45

Atletico Madrid – Athletic Bilbao (La Liga): ore 21.00

DIRETTE DAZN DOMENICA 27 OTTOBRE 2019



Houston Astros – Washington Nationals (MLB): ore 02.05

Bellator 232: MacDonald – Lima 2 (MMA): ore 03.00

Bologna – Sampdoria (Serie A TIM): ore 12.30

Spal – Napoli (Serie A TIM): ore 15.00

Levante – Espanyol (La Liga): ore 16.00

Ajax – Feyenoord (Eredivisie): ore 16.45

NFL RedZone – Week 8 (NFL): ore 18.00

Siviglia – Getafe (La Liga): ore 18.30

PSG – Marsiglia (Ligue 1): ore 21.00

Osasuna – Valencia (La Liga): ore 21.00

Cleveland Browns – New England Patriots (NFL): ore 21.25

DIRETTE DAZN LUNEDÌ 28 OTTOBRE 2019