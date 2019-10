PSG-Marsiglia streaming e diretta tv, dove vedere Ligue 1 domenica 27 ottobre

Tuchel e i tifosi del PSG possono dormire sonni tranquilli: Kylian Mbappe è tornato ed è affamato di gol. Il talento francese classe 1998 ha meravigliato in Champions League martedì scorso contro il Club Brugge, entrando a partita in corso realizzando tre reti e un assist per Icardi. Una gioia per gli occhi per Al-Khelaifi che finalmente può tornare a godersi il talento più cristallino del calcio mondiale anche in Ligue 1 questa domenica, nel big match contro il Marsiglia.

Il PSG occupa la prima posizione con 24 punti e parte ovviamente da favorito, ma occhio al Marsiglia che è momentaneamente al quarto posto con 16 punti, in piena zona Europa League. Gli avversari non sembrano spaventare più di tanto Tuchel che probabilmente schiererà Mbappe e Icardi in avanti, tenendo in panchina Edinson Cavani. L’uruguaiano scalpita e vuole riconquistarsi un posto da titolare con i parigini, ma le prestazioni di Icardi sono al momento convincenti, tanto che il club francese si sta convincendo sempre di più di acquistare l’argentino a titolo definitivo in vista della prossima stagione. Calcio d’inizio domenica 27 ottobre, ore 21.

PSG-Marsiglia streaming e diretta tv, dove vedere match Ligue 1 domenica 27 ottobre

Il match valido per l’11a giornata di Ligue 1, PSG-Marsiglia, in programma domenica 27 ottobre ore 21, sarà trasmesso in diretta tv e streaming da DAZN. La piattaforma mette a disposizione pure l’applicazione da scaricare sul proprio smartphone, tablet o pc per gustarsi il match interamente in streaming. Buona visione!