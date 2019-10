Reggina-Picerno: streaming e diretta tv, dove vedere il match Serie C oggi 23 ottobre

Questa sera alle ore 20.45 allo stadio Granillo è in programma Reggina-Picerno, match valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie C girone C.

Reggina-Picerno, presentazione del match

Gli amaranto padroni di casa sono l’unica squadra dei tre gironi del campionato ancora imbattuta, dove in dieci gare hanno ottenuto sei vittorie e quattro pareggi che gli valgono il secondo posto in classifica con 22 punti in coabitazione con la Ternana e a un solo punto di distacco dalla capolista Potenza.

Il ruolino di marcia fin qui è immacolato con cinque vittorie in altrettanti match e il pubblico reggino sta tornando in massa allo stadio visto gli ottimi risultati della loro squadra allenata sapientemente da Domenico Toscano; domenica scorsa la Reggina dopo quattro pareggi consecutivi in trasferta è riuscita a sfatare questo tabù andando a vincere sul campo del Monopoli per 2-1. Mancano ancora ventotto gare al termine della stagione, ma se il buongiorno si vede dal mattino, la squadra calabrese ha tutte le carte in regola per giocarsi la promozione diretta in Serie B senza passare per le forche caudine dei playoff.

Il Picerno dell’allenatore Domenico Giacomarro, che nel maggio scorso è riuscito a portare la squadra lucana per la prima volta tra i professionisti, dopo un ottimo inizio con sette punti in tre gare, in questo ultimo periodo ha rallentato ottenendo solamente tre pareggi nelle ultime sei, perdendo molte posizioni in classifica che ora recita quint’ultimo posto con dieci punti. L’ultima vittoria è datata 8 settembre sul campo della Viterbese (2-1) e certamente l’incontro di stasera non sarà dei più facili per fare punti, ma entrando in campo senza nulla da perdere potrebbe essere un fattore di vantaggio, in vista del match casalingo di domenica prossima contro la Paganese che non potrà essere fallito per non farsi risucchiare ulteriormente dalla squadre che la seguono.

Reggina e Picerno non si sono mai affrontate nella storia e dunque questa sera ci sarà il primo confronto diretto che sarà arbitrato da Gianpiero Miele della sezione di Nola, coadiuvato dagli assistenti Claudio Barone di Roma e Mattia Politi di Lecce.

Reggina-Picerno, probabili formazioni

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Blondett, Rossi; Rolando, Bianchi, De Rose, Bresciani; Rivas; Corazza, Denis.

Picerno (3-5-2): Cavagnaro; Bertolo, Priola, Caidi; Melli, Calamai, Vrdoljak, Pitarresi, Guerra; Santaniello, Esposito.

Reggina-Picerno, diretta tv e streaming

Il match della nona giornata del torneo di Serie C girone C tra Reggina-Catanzaro sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di campionato. Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet. Per assistere agli incontri ci si può abbonare alla piattaforma mensilmente al costo di 4.99 euro, oppure annualmente pagando 49.99 euro, altrimenti si può scegliere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni.