Repubblica Ceca-Inghilterra. Alle ore 20.45 al ‘Sinobo Stadium’ di Praga la Repubblica Ceca di mister Jaroslav Silhavy ospita l’Inghilterra di mister Gareth Southgate, match valido per il Gruppo A delle Qualificazioni ad Euro 2020. Fanno parte di questo raggruppamento anche Kosovo, Montenegro e Bulgaria, quest’ultime si sfideranno sempre alle ore 20.45 a Podgorica. La situazione di questo Gruppo A è piuttosto delineata con gli inglesi primi con 12 punti, segue la Repubblica Ceca con 9 punti e il Kosovo con 8 punti, queste 3 nazionali si giocheranno i 2 posti per Euro 2020, mentre Montenegro e Bulgaria chiudono la classifica con 2 punti ed hanno le speranze ridotte al lumicino per tornare in piena corsa. Dunque la nazionale dei 3 leoni è prima con 12 punti con 4 partite disputate (una rispetto alle altre) ed altrettante vittorie, nell’ultimo turno è arrivata la pirotecnica vittoria contro il Kosovo per 5-3; i cechi, invece, inseguono in 2.a posizione con 9 punti all’attivo (3 vittorie e 2 sconfitte) e nell’ultimo turno è arrivato il successo esterno per 0-3 sul campo del Montenegro. La nazionale di Silhavy ha nel mirino il ritorno a disputare una fase finale dell’Europeo ma deve guardarsi alle spalle dal Kosovo che in questo turno riposa, gli inglesi vorranno avvicinare la Qualificazione con un buon risultato in trasferta. Repubblica Ceca-Inghilterra sarà diretta dallo sloveno Damir Skomina, coaudiuvato da Jure Praprotnik e Robert Vukan, mentre il quarto uomo sarà Matej Jug.

Repubblica Ceca-Inghilterra, le probabili formazioni. QUI REPUBBLICA CECA- Il C.T Silhavy schiererà i suoi con il 4-2-3-1 con Vaclik in porta; Coufal, Suchy, Celustka e Boril comporranno la linea difensiva; in mediana spazio per Kral e Soucek; alle spalle dell’unica punta Schick agirà il trio composto da Masopust, Darida e Jankto. QUI INGHILTERRA- Il C.T Southgate risponderà con il 4-3-3 con Pickford tra i pali; Alexander-Arnold e Chilwell saranno i due terzini con Maguire e Gomez i due centrali; Henderson, Rice e Barkley saranno i 3 di centrocampo; Sterling, Kane, Sancho formeranno il tridente offensivo. Sono out per questo match tra le fila degli inglesi Alli, Oxlade-Chamberlain e Lingard.

Repubblica Ceca (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Suchy, Celustka, Boril; Kral, Soucek; Masopust, Darida, Jankto; Schick. All. Silhavy.

Inghilterra (4-3-3): Pickford; Alexander-Arnold, Maguire, Gomez, Chilwell; Henderson, Rice, Barkley; Sterling, Kane, Sancho. All. Southgate.

Repubblica Ceca-Inghilterra, come seguire il match in tv e streaming

Repubblica Ceca-Inghilterra, info diretta tv e streaming. La partita, calcio d’inizio ore 20.45, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva sulle reti Mediaset, per l’occasione verrà trasmessa sul canale 20. Chi non potrà godersi lo spettacolo in televisione, potrà guardare il match in streaming utilizzando tablet o smartphone utilizzando il servizio Mediaset Play.

Repubblica Ceca-Inghilterra, i precedenti. Il bilancio delle sfide tra cechi e inglesi è di 2 vittorie per la nazionale dei 3 leoni ed 1 pareggio. L’ultimo precedente in assoluto risale alla gara d’andata di queste Qualificazioni, gara che si è conclusa con un perentorio 5-0 in favore degli inglesi.