Roma-Monchengladbach. Alle ore 18.55 allo stadio ‘Olimpico’ la Roma di Paulo Fonseca ospita il Borussia Monchendladbach di mister Marco Rose, match valido per la 3.a giornata del Gruppo J di Europa League. Le due squadre sono inserite nel girone con i turchi dell’ Istanbul Basaksehir e gli austriaci del Wolfsberger, che si affronteranno in Turchia sempre alle ore 18.55. I giallorossi dopo due giornate di Europa League guidano la classifica del Gruppo J con 4 punti dopo la vittoria interna all’esordio contro il Basaksehir e il pareggio esterno di Graz contro il Wolfsberger. I tedeschi dopo due giornate sono ultimi con 1 punto in compagnia del Basaksehir e dopo aver perso all’ esordio 0-4 in casa contro il Wolfsberger e pareggiato in trasferta contro la formazione turca. Per quanto la situazione delle due squadre nei rispettivi campionati, i giallorossi occuano la 6.a posizione in Serie A con 13 punti all’attivo (3 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta) dopo 8 turni di campionato e sono reduci dallo scialbo 0-0 di Genova contro la Sampdoria, mentre i tedeschi dopo 8 turni di Bundesliga sono primi in classifica con 16 punti all’attivo (5 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte) e sono reduci dalla sconfitta esterna di Dortmund contro l’altro Borussia, denominato appunto derby dei ‘Borussia’.

Roma-Monchengladbach sarà arbitrata dall’arbitro scozzese William Collum.

Roma-Monchengladbach, le probabili formazioni. QUI ROMA- Mister Fonseca si affiderà al consueto 4-2-3-1 con Pau Lopez a difesa della porta giallorossa; i terzini saranno Florenzi e Kolarov con Fazio e Smalling difensori centrali; in mezzo al campo spazio per Pastore (nel ruolo insolito di mediano) e Veretout; alle spalle dell’unica punta Dzeko agiranno Kluivert, Zaniolo e Perotti. Giallorossi in completa emergenza con diverse defezioni, mentre Under e Mkhitaryan proveranno a recuperare almeno per la panchina. QUI MONCHENGLADBACH- Mister Rose risponderà mettendosi a specchio rispetto ai giallorossi, modulo 4-2-3-1 con Sommer tra i pali; i quattro difensori saranno Lainer, Jantsche, Elvedi e Wendt; in mediana spazio per Zakaria e Kramer; i tre trequartisti saranno Neuhaus, Thuram e Plea alle spalle dell’unica punta Embolo.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Smalling, Kolarov; Pastore, Veretout; Kluivert, Zaniolo, Perotti; Dzeko. All. Fonseca.

Monchengladbach (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Jantsche, Elvedi, Wendt; Zakaria, Kramer; Neuhaus, Thuram, Plea; Embolo. All. Rose.

Roma-Monchengladbach, come seguire il match in tv e streaming

Roma-Monchengladbach, info diretta tv e streaming. Questo match valido per la 3.a giornata di Europa League, calcio d’inizio fissato per le ore 18.55 sarò trasmesso su Sky Sport Uno sia sul satellite ma anche su fibra e digitale terrestre (canale 482 della televisione). Per chi vorrà vedere la gara in streaming potrà farlo attraverso le app SkyGo e il servizio in streaming Now Tv.

Roma-Monchengladbach, i precedenti. Le due squadre si affronteranno per la prima volta, ma i giallorossi hanno affrontato 26 volte squadre tedesche ottenendo 10 vittorie, 2 pareggi e 14 sconfitte. Per quanto riguarda i precedenti casalinghi tra giallorossi e squadre tedesche, la Roma ha vinto 4 volte, 1 pareggio e 4 sconfitte il bilancio.