Salernitana-Perugia dove vedere il match, streaming gratis e diretta tv 26 ottobre

Importantissimo incontro per la zona play-off quello che vedrà difronte la Salernitana e il Perugia, in programma sabato 26 ottobre alle ore 15. Entrambe le squadre sono in cerca dei tre punti dopo due sconfitte in trasferta: gli uomini di Ventura hanno perso per 1-0 contro il Venezia nella scorsa giornata di Serie B. Stesso discorso per la compagine di Oddo, battuta per 1-0 sul campo del quotatissimo Benevento di Inzaghi. Entrambe le squadre mancano da molto tempo in Serie A e l’avvio di stagione è in ogni caso promettente.

Sia il Perugia che la Salernitana si trovano in piena zona play-off, rispettivamente al quinto e quarto posto in classifica con 14 punti. Il Grifo può godersi uno Iemmello in grande forma, ma a secco contro il Benevento. In ogni caso, il bomber degli umbri è attualmente il capocannoniere del torneo con 7 reti alla pari di Marconi del Pisa. La squadra di Ventura ha realizzato ben 10 reti, ma nessuno degli attaccanti si è ancora veramente imposto. Il lato negativo delle due compagini è dettato dalle difese: entrambe hanno subito 8 gol in queste prime 8 giornate di campionato. Calcio d’inizio ore 15, sabato 26 ottobre.

Salernitana-Perugia streaming e diretta tv, dove vedere Serie B sabato 26 ottobre ore 15

Il match valido per la nona giornata di Serie B 2019/20, Salernitana-Perugia, sarà trasmesso in streaming dalla piattaforma DAZN che mette a disposizione pure l’applicazione apposita per gustarsi il match direttamente da smartphone, tablet o pc. Buon divertimento!