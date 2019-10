Vuole rialzare la testa il Napoli Primavera in Youth League dopo un inizio non propriamente entusiasmante. I campani hanno in maniera deludente la competizione avendo racimolato solamente 1 punto in due gare. L’avvio dei ragazzi allenati da Roberto Baronio non era stato poi così negativo, avendo pareggiato per 1-1 contro il Liverpool, squadra quotatissima anche a livello giovanile e che nella scorsa stagione rifilò ben 5 reti ai campani in Youth League. Dopo il pareggio contro i Reds, è arrivata la prima sconfitta contro il Genk per 3-1, che ha spazzato via ciò che di positivo era stato fatto nella prima gara. Ora il Napoli è obbligato a vincere contro gli austriaci del Salisburgo, squadra ostica ma che ha gli stessi punti dei partenopei in questo Gruppo E. L’impegno dunque non è dei più impossibili, ma non sarà certamente una passeggiata tranquilla per gli azzurri. Calcio d’inizio ore 15, mercoledì 23 ottobre.

Salisburgo-Napoli streaming e diretta tv, dove vedere Youth League mercoledì 23 ottobre

Il match valido per la terzo giornata di Youth League, Gruppo E, tra Salisburgo e Napoli, sarà trasmesso in differita sul Canale 20 di Mediaset. Non è prevista al momento una copertura streaming per questo match valido per la terza giornata di Youth League. Buon divertimento!