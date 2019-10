Savoia-Fidelis Andria streaming gratis e diretta tv Coppa Italia Serie D, dove vedere il match 9 ottobre

Savoia-Fidelis Andria, il nuovo orario del match. La squadra di mister Carmine Parlato è reduce dalla sofferta vittoria contro il Roccella nella settima giornata del girone I della Serie D al termine di una prestazione non esaltante. Gli oplontini hanno totalizzato undici punti in sei giornate e sono a meno sette in classifica dalla capolista Palermo a punteggio pieno. Anche i pugliesi hanno vinto nell’ultima sfida di campionato contro il Brindisi ed occupano una posizione di metà classifica nel girone H che vede il Foggia in testa alla graduatoria. Ora c’è la possibilità di continuare il trend positivo nell’impegno infrasettimanale e dare spazio alle seconde linee. Il match Savoia-Fidelis Andria, valevole per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia Serie D 2019/20, si gioca mercoledì 9 ottobre in notturna alle ore 20 nello stadio Giraud di Torre Annunziata. La formula prevede una gara unica con calci di rigore in caso di pareggio nei novanta minuti. C’è grande rivalità tra le due squadre che si sono affrontate anche nella scorsa stagione con due pareggi. L’arbitro designato per la sfida è il signor Alessio Angiolari di Ostia Lido.

Dove vedere Savoia-Fidelis Andria, diretta tv e streaming?

Il match Savoia-Fidelis Andria non prevede copertura televisiva nè sarà trasmesso via streaming da qualche sito. Per seguire la sfida è consigliabile consultare le dirette live presenti su alcuni portali o andare allo stadio dove saranno aperti i settori curva al prezzo di 7 euro, distinti e settori ospiti al prezzo di 10 euro. La partita è ad alto rischio scontri per la rivalità tra le due tifoserie.