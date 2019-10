Serie B decima giornata: risultati,classifica e prossimo turno.La Salernitana di Ventura in difficolta’.

Nella decima giornata di serie b la Salernitana sembra non uscire più dalla crisi di risultati ,che da qualche giornata, la perseguita .

Ieri sera anche il Pisa si è preso l’intera posta in palio contro i campani di mister Ventura, che dopo un inizio di campionato promettente, hanno tirato il freno a mano.

Anche se la vetta dista solo 3pt. ,(In attesa delle gare odierne), preoccupa la regressione nel gioco e la mancanza di vittorie.

Sicuramente il mister saprà tirare fuori dalla tempesta i suoi giocatori già dalla prossima partita interna di sabato contro la Virtus Entella vittoriosa sul Cosenza.

Sorprendente la rimonta nei minuti finali del Pordenone sul buon Venezia, che proietta i ramarri in alta quota.

Il Chievo, dopo aver faticato molto per recuperare lo svantaggio contro la capoclassifica Crotone , approfittando dell’espulsione di Zanellato al 59mo del s.t.,vince e si porta ad un solo punto dalla vetta.

Vittoria di misura del Cittadella sul Livorno. Empoli e Spezia impattano , così come Perugia ed Ascoli terminate entrambe per 1 a 1.

La Juve Stabia sembra aver cambiato passo , e dopo un inizio di torneo disastroso, si porta a quota 10pt., battendo il Pescara di rimonta con Forte e Canotto in goal ,i quali replicavano al vantaggio degli abruzzesi di Galano.



Restano da disputare i posticipi di questa sera tra Benevento e Cremonesr, Frosinone e Trapani.

Per quanto riguarda i giallorossi di Pippo Inzaghi, c’è la possibilità di allungare in classifica sul Crotone in caso di vittoria, e conoscendo la filosofia dell’ allenatore dei sanniti , lo spettacolo sarà assicurato sul rettangolo di gioco.

Per la Cremonese invece, sarà un ottimo banco di prova per vedere se il cambio di allenatore ha portato giovamento nell’ambiente grigiorosso ,e per Baronio e company, si prospetta una serata sotto l’assedio beneventano.

Nell’altro posticipo i ciociari di Alessandro Nesta dovranno dare seguito ai buoni risultati di queste ultime 2 giornate(1 vittoria e 1 pareggio),dove un trionfo contro l’ultima della classe potrebbe portarla in acque più tranquille.

I canarini rappresentano la vera sorpresa in negativo di questo inizio di campionato ,ma certamente il gioco di Nesta ha bisogno di tempo e tanto lavoro quotidiano per essere assimilato e se i suoi calciatori lo seguiranno, recupereranno presto lo svantaggio accumulato in questo primo scorcio di stagione.

Chievo-Crotone 2-1(Sony al 26pt.Cro; Giaccherini 72s.t.su rig. Chi.Rodriguez 81s.t.Chi.)

Cittadella-LIvorno 1-0(Proia 79 s.t. Citt.)

Empoli-Spezia 1-1(Bidaoui 56s.t. Spe. Gratteri 72s.t. Emp.)

Juve Stabia-Pescara 2-1(Galano 16p.t

Pes. Forte 17p.t. J.Sta. Canotto 53s.t. J.Sta.)

Perugia-Ascoli 1-1(Scamacca 33p.t. Asc. Iemmello 51s.t. rig. Per.)

Pisa-Salernitana 2-1(Di Quinzio 6p.t. Pis. Fabbro 13p.t. Pis. Jallow 80s.t. Sal.)

Venezia-Pordenone 1-2(Capello 57s.t. Ven. De Agostini 88s.t. Pord. Strizzolo 92s.t. Pord.)

V.Entella-Cosenza 1-0(Poli 82s.t. V.Ent.)

Benevento-cremonese ore 18:50

Frosinone-Trapani ore 21:00.

Classifica:

Crotone 18pt.

Benevento 18pt. Una gara in meno.

Chievo 17pt.

Empoli 17pt.

Ascoli 16pt.

Perugia 16pt.

Cittadella 16pt.

Pordenone 15pt.

Salernitana 15pt.

V.Entella 15pt.

Pisa 13pt.

Pescara 13pt.

Venezia 12pt.

Cremonese 12pt. Una gara in meno.

Spezia 11pt.

Frosinone 10pt. Una gara in meno.

Juve Stabia 10pt.

Cosenza 8pt.

Livorno 7pt.

Trapani 6pt. Una gara in meno.

Classifica marcatori prime posizioni:

8reti Iemmello Perugia

7reti Marconi Pisa

7reti Simy Crotone

5reti Diaw Cittadella

5reti Galano Pescara.

Prossimo turno:

1 novembre venerdi: Spezia-Chievo ore 21:00.

2 novembre sabato: Ascoli-Venezia ore 15:00.

Crotone-Perugia ore 15:00.

Livorno-J.Stabia ore 15:00.

Pescara-Pisa ore 15:00.

Salernitana-V.Entella ore 18:00.

3 novembre domenica:

Cittadella-Frosinone ore 15:00.

Pordenone-Trapani ore 15:00.

Benevento-Empoli ore 21:00.

4 novembre lunedi:

Cosenza-cremonese ore 21:00.