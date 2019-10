Serie D, girone H

Serie D girone H, il punto sulla quinta giornata. La 5.a giornata di campionato ha ribaltato nuovamente i pronostici e le aspettative, infatti al comando del girone H troviamo il Brindisi con 12 punti e vittorioso per 2-1 contro il Grumentum Val d’Agri, alle sue spalle c’è la sorpresa Gelbison con 11 punti, che ha espugnato il ‘Curlo’ di Fasano vincendo per 0-1 e non ha ancora subito una rete. Salgono a braccetto al 3° posto Foggia e Gravina, vittoriose rispettivamente nei rispettivi derby contro Cerignola 0-1 in trasferta al ‘Monterisi’ e contro Altamura 2-0 tra le mura amiche del ‘Vicino’. Perde la vetta della classifica e scende di diverse posizioni il Taranto che allo ‘Iacovone’ si fa beffare 0-1 dai campani del Sorrento. Torna alla vittoria il Bitonto che espugna per 0-2 il ‘San Francesco’ di Nocerina Inferiore battendo i padroni di casa della Nocerina. Il Francavilla blocca sul 2-2 la Fidelis Andria sul terreno amico del ‘Fittipaldi’, mentre il Casarano batte 1-0 il Nardò nel derby tutto leccese, infine il derby campano Agropoli-Gladiator si è concluso a reti bianche 0-0.

Serie D girone H, 6.a giornata. In questo turno di campionato spicca lo scontro dello stadio ‘Zaccheria’ tra il Foggia ed il Taranto con una gara che meriterebbe palcoscenici migliori rispetto ad una Serie D. La capolista Brindisi sarà impegnata nell’insidiosa trasferta contro la Fidelis Andria che si giocherà sul neutro del ‘Vicino’ di Gravina, la sorpresa Gelbison ospiterà l’Agropoli tra le mura amiche, mentre un altro scontro importante nelle parti alte della classifica si disputerà al ‘Città degli Ulivi’ di Bitonto tra i neroverdi e il sorprendente Gravina. Il Fasano in leggera caduta libera in queste 2 ultime giornate sarà impegnato al ‘D’ Angelo’ di Altamura contro i murgiani. Il Cerignola vorrà ripartire subito e sarà ospite del Nardò al ‘Giovanni Paolo II’ con i neretini in difficoltà con 0 punti in classifica dopo 5 turni, mentre il Casarano sarà ospite del Grumentum Val D’Agri, interessante anche il derby campano Sorrento-Nocerina, chiude il programma della 6.a giornata la sfida tra Gladiator e Francavilla.

Ecco tutto il programma:

Altamura-Fasano (ore 15);

Foggia-Taranto (ore 15);

Gladiator-Francavilla (ore 15);

Sorrento-Nocerina (ore 15);

Val d’Agri-Casarano (ore 15);

Nardò-Cerignola (ore 15.30);

Andria-Brindisi (ore 16);

Bitonto-Gravina (ore 16);

Gelbison-Agropoli (ore 16).

Serie D, girone I

Serie D girone I, il punto sulla quinta giornata. Nel girone I continua lo strapotere del Palermo che ottiene la 5.a vittoria consecutiva in altrettante gare e lo fa vincendo in trasferta 0-1 contro l’F.C Messina, insegue l’Acireale al 2° posto con 12 punti e vittorioso in trasferta 1-3 sul campo del Marsala. In 3.a posizione troviamo il Licata con 11 punti e bloccato sullo 0-0 dal Nola, in zona playoff vincono Biancavilla, Troina e A.C.R Messina. I primi hanno battuto 2-0 il Corigliano in casa, il Troina ha espugnato per 2-4 il campo del San Tommaso ed infine l’A.C.R Messina ha espugnato 0-1 il campo del Ragusa. Nel 5° turno di questo girone I sono da registrare due pareggi per 0-0, ovvero Castrovilli-Palmese e Roccella-Giugliano. Ha chiuso la 5.a giornata la vittoria della Cittanovese per 2-1 il Savoia.

Serie D girone I, 5.a giornata. Il programma della 6.a giornata nel girone I vede la capolista Palermo ospitare al ‘Barbera’ la Cittanovese, impegno sulla carta semplice anche per l’Acireale che ospita il San Tommaso, il Licata sarà impegnato nell’ostica trasferta di Corigliano, mentre impegno in trasferta a Palmi per il Biancavilla contro la Palmese. Troina e A.C.R Messina ospiteranno rispettivamente Castrovilli e Marsala, impegno semplice anche per il Savoia che ospiterà il Roccella. Chiudono la 6.a giornata di campionato nel girone I la sfida tra Nola ed F.C Messina, è stata rinciata al 23 ottobre la sfida tra Giugliano e Ragusa per la morte del presidente del Giugliano Calcio.

Ecco tutto il programma: