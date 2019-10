Slovacchia-Galles. Alle ore 20.45 allo Stadion Antona Malatinského di Trnava la Slovacchia del C.T Pavel Hapal ospita il Galles di Ryan Giggs per il match valido del Gruppo E di Qualificazione ad Euro 2020. Fanno parte di questo girone anche Croazia ed Ungheria che si affronteranno sempre alle ore 20.45 a Spalato e l’Azerbaigian che riposa in questo turno. La situazione del Gruppo E non è affatto semplice perchè ci sono 4 squadre che lottano per due posti, utili per partecipare ad Euro 2020, attualmente è la Croazia a guidare il girone con 10 punti, seguono Slovacchia ed Ungheria con 9 punti, il Galles con 6 punti ed ultimo l’Azerbaigian con 1 punto. La nazionale di casa occupa la 2.a posizione con 9 punti (3 vittorie e 2 sconfitte) e nell’ultimo turno è arrivato il successo in trasferta 1-2 contro l’Ungheria; mentre il Galles occupa la 4.a posizione con 6 punti (2 vittorie e 2 sconfitte) e nell’ultimo turno i gallesi hanno osservato il proprio turno di riposo. Dunque girone piuttosto equlibrato e che si deciderà all’ultimo turno. Slovacchia-Galles sarà arbitrata dall’arbitro spagnolo Carlos del Cerro Grande, coaudiuvato da Juan Carlos Yuste e Roberto Alonso, mentre il quarto uomo sarà José Maria Sànchez.

Slovacchia-Galles, le probabili formazioni. QUI SLOVACCHIA- Il C.T Hapal schiererà i suoi con il 4-3-3 con Dubravka in porta; la linea difensiva sarà composta da Pekarik, Skrtel, Skriniar e Hancko; a centrocampo spazio per Kucka, Lobotka ed Hamsik; il tridente offensivo sarà composto da Rusnak, Bozenik e Mak. QUI GALLES- Il C.T Giggs risponderà con il 4-2-3-1 con Hennesey in porta; i terzini saranno C. Roberts e B. Davies con A. Williams e Rodon al centro; in mediana spazio per Morrell e Allen; il trio alle spalle dell’unica punta Bale sarà formato da Wilson, Ramsey e James.

Slovacchia (4-3-3): Dubravka; Pekarik, Skrtel, Skriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Hamsik; Rusnak, Bozenik, Mak. All. Hapal.

Galles (4-2-3-1): Hennessey; C. Roberts, A. Williams, Rodon, B. Davies; Morrell, Allen; Wilson, Ramsey, James; Bale. All. Giggs.

Slovacchia-Galles, come seguire il match in tv e streaming

Slovacchia-Galles, info diretta tv e streaming. La partita, calcio d’inizio ore 20.45, non verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva sulle reti Mediaset, infatti le partite che saranno trasmesse su Mediaset saranno le seguenti: Repubblica Ceca-Inghilterra (11 ottobre); Galles-Croazia (12 ottobre) e Francia-Turchia (13 ottobre). Per chi vorrà vedere questo match in streaming potrà consultare i profili social delle due nazionali o magari collegandosi tramite satellite sulle tv locali dei due paesi.

Slovacchia-Galles, i precedenti. Le due nazionali si affronteranno per la 5.a volta nella loro storia, nei quattro precedenti sono 3 le vittorie del Galles contro una sola vittoria della Slovacchia, non ci sono stati pareggi. Nell’ultimo precedente giocato in Slovacchia, risalente al 2007 e valido per le Qualificazioni ad Euro 2008, il Galles s’impose in trasferta con un netto 2-5.