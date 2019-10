Svezia-Spagna. Alla ‘Friends Arena’ di Solna la Svezia guidata in panchina da mister Jan Andersson ospita la Spagna di mister Roberto Moreno, match valido per l’ 8.a giornata del Gruppo F delle Qualificazioni ad Euro 2020. Questa sera sempre alle ore 20.45 giocheranno anche Romania-Norvegia a Bucarest e Isole Faroe-Malta a Torshavn. Classifica del gruppo F con in testa la Spagna con 19 punti, la Svezia è seconda con 14 punti, Romania con 13 e Norvegia con 10 potrebbero rientrare nel discorso Qualificazione, chiudono Malta con 3 punti e Isole Faroe con 0. La nazionale di casa non può fallire e deve fare punti contro la Spagna in quanto una tra Romania e Norvegia questa sera potrebbe mettere nel mirino gli svedesi con i romeni ad un solo punto. La Svezia attualmente è in 2.a posizione con 14 punti (4 vittorie, 2 pareggi ed 1 sconfita) ed è reduce dal rotondo 0-4 di Malta. La Spagna è 1.a del girone con 19 punti (6 vittorie ed 1 pareggio) ed ha voglia di chiudere questa sera il discorso Qualificazione dopo il pareggio beffa per 1-1 contro la Norvegia, match dell’ultimo turno. Svezia-Spagna sarà arbitrata dal francese Clément Turpin, coaudiuvato da Nicolas Danos e Cyril Gringore, il quarto uomo sarà François Letexier.

Svezia-Spagna, le probabili formazioni. QUI SVEZIA- Il C.T Andersson si affiderà al classico 4-4-2 con Olsen in porta; difesa a 4 composta da Lustig, Danielson, Granqvist e Bengtsson; a centrocampo agiranno Ekdal, Olsson, Forsberg e Larsson; davanti spazio al tandem Berg e Isak. QUI SPAGNA- Il C.T Moreno si affiderà al classico 4-3-3 con Kepa tra i pali; in difesa Carvajal, Inigo Martinez, Sergio Ramos e Bernat; in mezzo al campo spazio per Rodri, Fabian Ruiz e Thiago Alcantara; il tridente sarà composto da Sarabia, Rodrigo e Gerard Moreno.

Svezia (4-4-2): Olsen; Lustig, Danielson, Granqvist, Bengtsson; Ekdal, Olsson, Forsberg, Larsson; Berg, Isak. All. Andersson.

Spagna (4-3-3): Kepa; Carvajal, Inigo Martinez, Sergio Ramos, Bernat; Rodri, Fabian Ruiz, Thiago Alcantara; Sarabia, Rodrigo, Gerard Moreno. All. Roberto Moreno.

Svezia-Spagna, come seguire il match in tv e streaming

Svezia-Spagna, info diretta tv e streaming. La partita, calcio d’inizio ore 20.45, non verrà trasmessa in chiaro su nessuna televisione italiana. Per chi vorrà vedere questo match in streaming potrà consultare i profili social delle due nazionali o magari collegandosi tramite satellite sulle tv locali dei due paesi.

Svezia-Spagna, i precedenti. Il bilancio tra scandivi ed iberici è di 14 precedenti con 3 vittorie della Svezia, 4 pareggi e 7 vittorie delle ‘furie rosse’. Prima della gara d’andata, l’ultimo precedente in assoluto risale alla fase a gironi dell’Europeo del 2008, in quell’occasione s’impose per 1-2 la Spagna.