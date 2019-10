Taranto-Cerignola. Allo stadio ‘Erasmo Iacovone’ il Taranto di mister Nicola Ragno ospita il Cerignola di mister Alessandro Potenza, il match è valido per i 32esimi della Coppa Italia di Serie D, il calcio d’inizio è previsto per le ore 15. Per quanto riguarda la formula ed il regolamento del torneo, è stata confermata la stessa formula, infatti solo nelle semifinali si sarà il doppio confronto tra andata e ritorno mentre negli altri turni la gara sarà secca. Inoltre se al termine dei 90 minuti regolamenti prevarrà il risultato di parità, si andrà direttamente ai calci di rigore. L’avvicinamento delle due squadre a questo match è stato piuttosto turbolento, infatti gli ‘jonici’ sono reduci dal bruciate K.O subito allo ‘Zaccheria’ di Foggia per 1-0 contro i padroni di casa, infatti i ‘satanelli’ si sono aggiudicati il match solo al 95’esimo minuto e nel finale c’è stata anche una rissa tra i presidenti delle due squadre, mentre il Cerignola è stato sconfitto in trasferta contro il Nardò sul terreno del ‘Giovanni Paolo II’ con il medesimo punteggio di 1-0, è una sconfitta che fa rumore per gli ofantini considerando che i neretini hanno ottenuto la prima vittoria stagionale in campionato. Dunque la coppa può rappresentare un’occasione di riscatto per entrambe le squadre. Intanto il Taranto ha acquistato dal Sorrento il forte centrale difensivo Vincenzo Russo, nei campani la passata stagione ha collezionato 30 presenze segnando un solo gol. Il difensore, classe 85′, va a riforzare la squadra jonica e il difensore è un vero esperto di questo campionato, avendo militato per diverso tempo in Serie D. Il tecnico degli ofantini Potenza prima della sfida di Coppa contro il Taranto ha analizzato la sconfitta contro il Nardò dicendo: “Abbiamo fatto una buona gara, putroppo abbiamo preso gol su un episodio. Dobbiamo essere più cattivi negli ultimi metri e ci è mancato un pò di quella cattiveria per trovare il gol” (tuttocalciopuglia.com). Taranto-Cerignola sarà arbitrata dal signor Giorgio Vergaro di Bari, coaudiuvato da Michele Colavito di Bari e da Andrea Maria Masciale di Molfetta.

Taranto-Cerignola, come seguire il match in tv e streaming

Taranto-Cerignola al momento non gode di copertura telivisiva ma potrebbero esserci novità in merito, considerando anche che Studio 100 trasmette le partite di campionato del Taranto e potrebbe trasmettere la gara di Coppa Italia. Per chi volesse seguire gli aggiornamenti in tempo reale, può consultare le pagine Facebok delle due squadre.