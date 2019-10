Ternana-Catania streaming gratis Eleven Sports e diretta tv Serie C, dove vedere il match 6 ottobre

Ternana-Catania, scontro al vertice nel girone C. I rossoverdi di mister Fabio Gallo sono reduci dal successo esterno contro la Virtus Francavilla e guidano la classifica del proprio raggruppamento con 17 punti in sette partite. Al contrario gli etnei di Camplone hanno perso l’ultima sfida contro la Reggina ed occupano il settimo posto in graduatoria con 12 punti. Si affrontano così in terra umbra due squadre che sono tra le favorite per la promozione in Serie B e sono tra le piazze più seguite dai tifosi nell’intera Serie C. Il match Ternana-Catania, valevole per l’ottava giornata del girone C della Serie C 2019/20, si gioca domenica 6 ottobre alle ore 15.00 nello stadio Libero Liberati della città umbra. L’arbitro designato per la sfida è il signor Gariglio di Pinerolo. Gli ultimi precedenti tra le due squadre risalgono alla stagione cadetta 2014/15 con un successo per parte.

Dove vedere Ternana-Catania, streaming e diretta tv Serie C

Il match Ternana-Catania sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva su Eleven Sports, servizio raggiungibile tramite sito oppure app disponibile su smartphone, tablet, smart TV, Chromecast e Amazon Fire Stick. È necessario abbonarsi alla piattaforma con uno dei metodi di pagamento previsti dal servizio: tutte le partite della regular season €49.99 ( prezzo annuale in promo), abbonamento mensile €4.99.