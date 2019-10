Triestina-Fano. Alle ore 20.45 allo stadio ‘Nereo Rocco’ di Trieste la Triestina di mister Carmine Gautieri ospita il Fano di mister Gaetano Fontana, match valido per la 12.a giornata del girone B del campionato di Serie C, questa sera si giocherà anche Imolese-Carpi. Gli alabardati occupano la 9.a posizione in classifica con 16 punti all’attivo (5 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte) in classifica e giungono a questo posticipo con due vittorie consecutive alle spalle contro Padova in casa per 2-0 e nell’ultimo turno 0-3 contro la Fermana in trasferta. Gli ospiti invece sono poco sopra la zona playout, infatti occupano la 15.a posizione in classifica con 10 punti all’ attivo(2 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte) e giungono a questa trasferta dopo due sconfitte consecutive contro il Carpi in trasferta per 2-0 e il Pesaro con lo stesso punteggio ma in casa. Gli ospiti finora in questa stagione hanno raccolto più punti in trasferta, infatti in trasferta i marchigiani hanno ottenuto le uniche due vittorie contro Imolese e Feralpisalò. Per quanto concerne i friulani, il centrocampista Marco Beccaro ha analizzato il momento della sua squadra subito dopo il successo contro la Fermana: “Ora siamo compatti e nel momento di fare pressing pensiamo tutti insieme allo stesso tempo. Il match contro il Fano sarà più difficile di quello contro la Fermana” (fonte:tuttoc.com). Triestina-Fano sarà arbitrata dal signor Daniele Paterna della sezione di Terni, il quale verrà coadiuvato dai

signori Simone Assante della sezione di Frosinone e Tiziano Notarangelo della sezione di Cassino.

Triestina-Fano, come seguire il match in tv e streaming

Triestina-Fano non verrà trasmessa in chiaro da nessuna rete ma sarà possibile guardarla in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali. Questa stagione sarà possibile acquistare due tipi di abbonamenti: il mensile a 4,99 € e l’annuale a 49,99 € con 2 mesi completamente gratuiti.