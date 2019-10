Ucraina-Portogallo. Alle ore 20.45 allo stadio ‘Olimpiyski’ di Kiev l’Ucraina di Andriy Shevchenko ospita il Portogallo di Fernando Santos per il Gruppo B delle Qualificazioni ad Euro 2020. Fanno parte di questo raggruppamento anche Serbia, Lussemburgo e Lituania, infatti sempre alle ore 20.45 si sfideranno a Vilnius Lituania e Serbia, riposa il Lussemburgo. La situazione del Gruppo B è molto chiara con l’Ucraina 1.a del girone con 16 punti, + 5 sul Portogallo secondo, in 3.a posizione c’è la Serbia con 7 punti, chiudono il girone Lussemburgo con 4 punti e Lituania con 1 punto. La nazionale di casa potrebbe festeggiare questa sera la Qualificazione ad Euro 2020, infatti basta un pareggio contro i lusitani per avere la certezza della partecipazione alla rassegna iridiata. Il Portogallo occupa la 2.a posizione con 11 punti (3 vittorie e 2 pareggi) ma ha una gara in meno rispetto agli ucraini ma non possono fare calcoli anche perchè la Serbia potrebbe rientrare in corsa in caso di sconfitta di Ronaldo e compagni. Ucraina-Portogallo sarà arbitrata dall’arbitro inglese Anthony Taylor, coaudiuvato da Gary Beswick e Adam Nunn, quarto uomo Craig Pawson.

Ucraina-Portogallo, le probabili formazioni. QUI UCRAINA- Il C.T Shevchenko schiererà i suoi con il collaudato 4-1-4-1 con Pyatov in porta; in difesa giocheranno Bolbat, Krystov, Matviienko e Sobol; Stepanenko fungerà da schermo davanti alla difesa; a centrocampo spazio per Yarmolenko, Zinchenko, Malinovski e Marlos; l’unica punta sarà Moraes. QUI PORTOGALLO- Il C.T Santos ripartirà con il 4-3-3 con Rui Patricio tra i pali; in difesa spazio per Nelson Semedo, Pepe, Ruben Dias, in vantaggio su Fonte, e Guerreiro; a centrocampo agiranno Danilo Pereira, Ruben Neves, in vantaggio su Joao Moutinho e Bruno Fernandes; il tridente sarà composto da Bernardo Silva, Gonçalo Guedes, in vantaggio su Joao Felix e Ronaldo.

Ucraina (4-1-4-1): Pyatov; Bolbat, Krystov, Matviienko, Sobol; Stepanenko; Yarmolenko, Zinchenko, Malinovski, Marlos; Moraes. All. Shevchenko.

Portogallo (4-3-3): Rui Patricio; Nelson Semedo, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro; Danilo Pereira, Ruben Neves, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Gonçalo Guedes, Ronaldo. All. Santos.

Ucraina-Portogallo, come seguire il match in tv e streaming

Ucraina-Portogallo, info diretta tv e streaming. La partita, calcio d’inizio ore 20.45, non verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva sulle reti Mediaset, questa sera sul canale 20 verrà trasmessa Francia-Turchia. Per chi vorrà vedere questo match in streaming potrà consultare i profili social delle due nazionali o magari collegandosi tramite satellite sulle tv locali dei due paesi.