Il pass per Euro 2020 è stato staccato a fatica al Sant Denis contro il fanalino di coda Moldavia, ma la Francia è comunque in debito con i suoi tifosi per via di quest’ultima prestazione non proprio convincente. I campioni del mondo 2018 hanno battuto i moldavi con un risicato 2-1, arrivato grazie al rigore decisivo realizzato da Giroud dopo un primo tempo terminato sull’1-1. Una perfomance deludente e che deve essere immediatamente cancellata.

L’occasione i francesi l’avranno con l’Albania allenata dal nostro Reja, reduce da uno spettacolare pareggio per 2-2 contro Andorra. Il match sarà importante per i forti interpreti offensivi della Francia come Mbappe o Griezmann, a secco nell’ultima sfida contro la Moldavia. Il match avrà la valenza di un’amichevole praticamente ma sarà entusiasmante vedere all’opera i campioni del mondo in carica in una campo difficile come quello di Tirana. Calcio d’inizio ore 20:45, domenica 17 novembre.

Albania-Francia diretta tv in chiaro e streaming, dove vedere Qualificazioni Euro 2020 domenica 17 novembre ore 20:45

Il match Albania-Francia, valido per l’ultima giornata del Gruppo H di Qualificazioni a Euro 2020, sarà trasmesso in diretta tv sul Canale 20 di Mediaset a partire dalle 20:30. Coloro che vogliano seguire il match in streaming direttamente dal proprio smartphone, tablet o pc, sarà possibile attraverso il sito web Mediaset Play. Buon divertimento!