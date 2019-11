Arsenal-Eintracht Francoforte streaming e diretta Tv Europa League: dove vedere il match del 28/11

Giovedì 28 Novembre, alle ore 21:00, andrà di scena il match valido per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League tra Arsenal-Eintracht Francoforte. Le due compagini si sfideranno, dinanzi ad una grande cornice di pubblico, all’Emirates Stadium di Londra. I padroni di casa si avvicinano al match reduci da una vittoria e un pareggio nelle ultime due giornate della competizione europea. I Gunners, infatti, hanno vinto contro il Vitoria Guimaraes, in casa, per 3-2 ed hanno pareggiato in trasferta, nella gara di ritorno contro i portoghesi, per 1-1. L’Eintracht Francoforte, invece, è reduce da una vittoria e una sconfitta nelle ultime due gare di Europa League. I tedeschi, infatti, hanno vinto per 2-1 in casa contro lo Standard Liegi ed hanno perso nella gara di ritorno, in terra belga, per 2-1.

L’Eintracht Francoforte ha vinto soltanto una delle sei trasferte contro squadre inglesi: quella di Coppa delle Fiere contro il Burnely nel 1967. L’unico precedente tra le due squadre è quello della gara di andata terminata 3-0 per l’Arsenal.

Arsenal-Eintracht Francoforte: streaming e diretta Tv

Arsenal-Eintracht Francoforte si giocherà giovedì 28 Novembre alle ore 21:00. La gara sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport Football e Sky Sport 253. Per vedere la partita in streaming basta collegarsi a Sky Go, se avete un abbonamento Sky attivo, oppure acquistare un ticket su Now TV.