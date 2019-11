ATALANTA-MANCHESTER CITY FORMAZIONI: L’ATTESA STA FINENDO – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla sfida di mercoledì sera contro il Manchester City di “Pep” Guardiola. I nerazzurri devono non solo riscattare la sconfitta contro il Cagliari di Rolando Maran (0-2 con i sardi che hanno agganciato i bergamaschi), ma anche risollevare l’esito di un girone che può essere ancora ribaltato. I bergamaschi sono ancora a zero punti dopo tre partite in UEFA Champions League e serve assolutamente un grande colpo per provare a raggiungere il terzo posto che significherebbe Europa League. In quel di San Siro si prospetta sicuramente una grande battaglia dal punto di vista calcistico, ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo le formazioni di Atalanta-Manchester City.

ATALANTA-MANCHESTER CITY FORMAZIONI: LE SCELTE DI ENTRAMBI GLI ALLENATORI

I nerazzurri di Gian Piero Gasperini scenderanno in campo con il classico 3-4-1-2 con il tridente titolare composto da Muriel, Ilicic e Gomez; sulla retroguardia rientrerà anche l’ex Palermo Kjaer. Per quanto riguarda invece gli ospiti 4-3-3 con Bernardo, Sterling e Jesus a comporre la fase offensiva. In difesa Cancelo proverà a dare maggior spinta sulla fascia laterale.



ATALANTA-MANCHESTER CITY FORMAZIONI

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Palomino, Kjaer, Djimsiti; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Muriel.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Cancelo, Fernandinho, Stones, Mendy; Gundogan, Silva, De Bruyne; Bernardo, Sterling, Jesus.