Atp Finals: Nadal-Tsitsipas, dove vedere il match in tv e streaming oggi 15 novembre

Oggi 15 novembre non prima delle ore 15 sul cemento indoor dell’O2 Arena di Londra, Nadal-Tsitsipas si sfideranno per la terza ed ultima giornata delle Atp Finals gruppo Agassi. Nel raggruppamento sono impegnati anche Medvedev e Zverev che scenderanno in campo dopo le ore 21.

Nadal-Tsitsipas, presentazione del match

Lo spagnolo Rafa Nadal dopo aver perso all’esordio contro il tedesco Zverev, si è riscattato contro il russo Daniil Medvedev sconfitto dopo un match thrilling per 6-7 (3), 6-3, 7-6 (5) dopo che nel terzo set era sotto addirittura per 5-1 con un match point annullato al suo avversario, dunque un’altra grande prova di forza del numero uno del mondo che ha dimostrato ancora una volta, semmai ce ne fosse stato bisogno, di non mollare mai nemmeno quando tutto sembrava perso. Il greco Stefanos Tsitsipas invece ha vinto entrambi i match disputati senza perdere un set, prima contro Medvedev per 7-6 (5), 6-4 e poi contro Zverev per 6-3, 6-2. Questi due successi hanno permesso al tennista ellenico di qualificarsi con un turno di anticipo, anche se non è sicuro del primo posto, perchè se dovesse perdere il match odierno e Medvedev battere Zverev in serata, terminerebbe al secondo posto dietro proprio lo spagnolo, incontrando così l’austriaco Dominic Thiem già certo del primo posto del gruppo Borg.

Per Nadal invece la situazione è più complessa, perchè oltre a vincere contro il greco, dovrà sperare che Zverev perda il suo match contro Medvedev che in questo caso però entrerebbe in campo già sapendo di essere eliminato e dunque il maiorchino dovrà tifare il suo collega russo anche se pensare che il tedesco possa uscire sconfitto contro un avversario già eliminato è difficile, ma nel tennis tutto può accadere e dunque basterà aspettare stasera per sapere come andrà; la cosa sicura è che Zverev al massimo potrà qualificarsi come secondo e non come primo.

Sono cinque i precedenti (giocati tutti tra il 2018 e il 2019) tra Tsitsipas e Nadal, con quest’ultimo in vantaggio per 4-1 (10-2 il parziale dei set), questi i risultati:

Nadal-Tsitsipas: 6-2, 6-1, (Barcellona 2018)

Nadal-Tsitsipas: 6-2, 7-6 (Masters 1000 Toronto 2018)

Nadal-Tsitsipas: 6-2, 6-4, 6-0 (Australian Open 2019)

Tsitsipas-Nadal: 6-4, 2-6, 6-3 (Masters 1000 Madrid)

Nadal-Tsitsipas: 6-3, 6-4 (Masters 1000 Roma)

Nadal-Tsitsipas, diretta tv e streaming

Il match della terza ed ultima giornata del gruppo Agassi tra Nadal-Tsitsipas in programma non prima delle ore 15, (alla fine dell’incontro di doppio tra Cabal /Farah vs Kravietz/Mies, sarà visibile su Sky Sport Uno HD (canale 201 del decoder Sky, 112 0 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Arena HD (canale 204) con la telecronaca di Luca Boschetto e il commento tecnico dell’ex tennista Paolo Bertolucci.

Un’altra modalità di seguire il match e tutto il torneo sarà quella tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari dell’abbonamento.