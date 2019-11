Avellino-Cavese. Alle ore 20.30 al ‘Partenio-Lombardi’ l’Avellino di Ezio Capuano ospita la Cavese di Salvatore Campilongo, il match è valido per il Secondo Turno della Coppa Italia di Serie C. Sia gli irpini che la Cavese esordiscono nella competizione in questo turno. L’Avellino nel girone C di Serie C non sta passando un buon momento di forma, infatti la squadra irpina occupa la 14.a posizione in classifica con 14 punti all’attivo (4 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte) ed è reduce da due sconfitte consecutive contro due squadre quotate come Reggina e Catanzaro. Gli ospiti sono distanti un punto dall’Avellino con 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte) conquistati in altrettante gare e anche la Cavese è reduce da due sconfitte consecutive contro il Rieti e la Sicula Leonzio. Ezio Capuano ha presentato il match di Coppa: “Cercheremo di passare il turno in Coppa ma non farà turnover. Potrei schierare gli stessi undici dello scorso match, una squadra competitiva pronta per passare il turno. Morero e Illanes non verranno rischiati, conosco bene Campilongo, è molto preparato. Sono molto legato alla Cavese, sono stato bene quando sono stato lì” (fonte:tuttoc.com). Intanto importante novità per la Cavese, Giuseppe Pavone è stato scelto come Direttore Generale dell’Area Tecnica, mentre Mario Aiello ricoprirà ancora la carica di Direttore Sportivo. Avellino-Cavese sarà arbitrata dal signor Gino Garofalo della sezione di Torre del Greco, coaudiuvato dagli assistenti Mittica e Gregorio.

Avellino-Cavese, come seguire il match in tv e streaming

Avellino-Cavese, match di Coppa Italia di Serie C sarà visibile in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali. Per quanto riguarda la Coppa Italia, non sarà necessario avere l’abbonamento ma basterà semplicemente inserire le proprie credenziali e guardare il match in modalità completamente gratuita.