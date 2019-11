Basaksehir-Roma 5.a giornata di Europa League, le probabili formazioni: le possibili scelte di Fonseca

Basaksehir-Roma, 5.a giornata di Europa League. Alle ore 18.55 al ‘Fatih Terim Stadium’ di Istanbul per il Gruppo J si affrontano i turchi del Basaksehir e la Roma. Il Basaksehir occupa la 1.a posizione del Gruppo J con 7 punti conquistati (2 vittorie, 1 pareggio ed 1 sconfitta), mentre la Roma è in 3.a posizione con 5 punti ( 1 vittoria, 2 pareggi ed 1 sconfitta). Basaksehir-Roma sarà arbitrata dall’arbitro romeno Ovidiu Hategan, coaudiuvato dai signori Octavian Sovre e Sebastian Gheorghe, il quarto uomo sarà il signor Sebastian Coltescu.

Per info tv e streaming del match di Istanbul, CLICCA QUI.



Basaksehir-Roma, probabili formazioni

QUI Basaksehir- Buruk si affiderà al modulo 4-3-3 con Gunok in porta; i due terzini saranno Caicara e Clichy con Ponch e Tekdemir a comporre la coppia dei due centrali; nel cerchio di centrocampo spazio per Aleksic, Topal e Kahveci; il tridente offensivo sarà composto da Visca, Guldbrandsen e Turan.

QUI ROMA- Paulo Fonseca si affiderà al consueto 4-2-3-1 che sta regalando gioie in campionato alla formazione giallorossa, dunque Pau Lopez tra i pali; Spinazzola e Kolarov saranno i due terzini con Fazio e Smalling al centro della difesa; in mediana spazio alla coppia inedita composta da Diawara e Veretout; il tridente alle spalle dell’unica punta Dzeko sarà formata da Zaniolo, Pastore e Perotti.

Basaksehir (4-3-3): Gunok; Caicara, Ponck, Tekdemir, Clichy; Aleksic, Topal, Kahveci; Visca, Guldbrandsen, Turan. All. Buruk.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pastore, Perotti; Dzeko. All. Fonseca.

Basaksehir-Roma: infortunati

Basaksehir-Roma. Il tecnico turco Buruk potrà contare su tutta la rosa a sua disposizione per questo match importante di Europa League, l’unico dubbio resta su Aleksic, reduce da un infortunio alla spalla. Infermeria ancora piena in casa Roma, non saranno disponibili per la trasferta di Istanbul Cristante (infortunio all’inguine), Kalinic e Zappacosta (entrambi sono alle prese con un problema al ginocchio). Restano in dubbio invece Mkhitaryan, Spinazzola (per entrambi infortunio alla coscia) e Pastore (infortunio all’anca) ma l’argentino dovrebbe farcela dal 1′.