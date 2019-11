La sconfitta del Crotone per mano del Perugia di Oddo avrà di certo fatto piacere a Filippo Inzaghi. L’allenatore della capolista Benevento ha la grande occasione di allungare su Perugia e Crotone, qualora battesse l’ostico Empoli domani sera nel posticipo serale della 11a giornata di Serie B. L’occasione è ghiotta e gli uomini agli ordini dell’ex attaccante di Milan e Juventus, non vogliono deludere il proprio mister. In caso di vittoria, il Benevento riuscirebbe ad andare a + 5 sul Perugia e +6 sul Crotone. Un vantaggio ottimo e che potrebbe significare fuga verso la Serie A.

Dall’altra parte però c’è un Empoli che vuole vincere per andare al secondo posto in classifica. I toscani sono in piena zona play-off con 17 punti e in caso di vittoria, avvicinerebbero il Benevento che a quel punto disterebbe solamente un punto. Dunque un match ad alta tensione, ciò che ci vuole per un posticipo serale come si deve in questa domenica di Serie B. Calcio d’inizio ore 21, domenica 3 novembre.

Benevento-Empoli streaming e diretta tv, dove vedere Serie B domenica 3 novembre ore 21

Il match valido per l’11a giornata di Serie B 2019/20, in programma domenica 3 novembre alle ore 21, Benevento-Empoli, sarà trasmesso in diretta tv dall’emittente televisiva DAZN. La piattaforma tv, presente anche su Sky, rende disponibile pure l’applicazione che permette di vedere il match in streaming comodamente sul proprio smartphone, tablet o pc. Buona visione!