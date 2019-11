Sembra aver trovato il ritmo giusto l’Inter di Antonio Conte. I nerazzurri hanno trovato la giusta quadratura in queste ultime giornate, anche se a livello difensivo c’è ancora da lavorare. La vera forza è senza dubbio l’attacco, con un Lukaku in uno stato di grazia. A segno due volte anche sabato scorso contro il Bologna. Ora è arrivato il momento della Champions League e l’Inter se la vedrà domani contro il Borussia Dortmund, avversario quotatissimo ma già battuto a San Siro per 2-0 grazie a un super Lautaro Martinez. Ora però sarà diverso. Vincere al Signal Iduna Park sarà un impresa e le squadre di Conte non hanno mai brillato in Champions fuori casa. Dunque l’Inter sarà chiamata a un impresa super contro i tedeschi che stanno andando molto bene in Bundesliga, ma si sono dimostrati alquanto vulnerabili in Champions. Lo scontro sarà decisivo per il passaggio del turno dato che entrambe le squadre sono al secondo posto nel Gruppo F con 4 punti, alle spalle del Barcellona che è primo con 7. I catalani affronteranno lo Slavia Praga, avversario abbordabile e senza dubbio non proibitivo. Calcio d’inizio ore 21, martedì 5 novembre.

Borussia Dortmund-Inter streaming e diretta tv, dove vedere Champions League martedì 5 novembre, ore 21

Il match valido per la quarta giornata di Champions League Gruppo F, Borussia Dortmund-Inter, in programma martedì 5 novembre, sarà trasmessa in diretta tv su Sky, canali Sky Sport. Questa piattaforma detiene i diritti esclusivi della Champions League. Per coloro che vogliano vedere il match in streaming direttamente dal proprio smartphone, tablet o pc, Sky mette a disposizione degli abbonati l’applicazione Sky Go, facilissima da scaricare sul proprio dispositivo. Buona visione!