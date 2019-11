Catania-Sicula Leonzio. Alle ore 20.45 allo stadio ‘Angelo Massimino’ il Catania di Cristiano Lucarelli ospita la Sicula Leonzio di Vito Grieco, match valido per i 16.mi della Coppa Italia di Serie C. La vincente di questo match affronterà agli ottavi di finale il Potenza, che ha eliminato la Reggina dopo la vittoria del ‘Granillo’ per 2-3. Sia il Catania che la Sicula Leonzio partecipano a questa Coppa a partire da questo turno. Prendendo in considerazione la situazione delle due squadre in campionato, entrambe fanno parte del girone C di Serie C, gli ‘etnei’ non stanno disputando una stagione memorabile fino ad ora, infatti occupano l’11.a posizione con 20 punti all’attivo (6 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte) e nell’ultimo turno è arrivata la pesante sconfitta per 3-0 contro il Catanzaro allo stadio ‘Ceravolo’. Gli ospiti, invece, sono ultimi in classifica con appena 10 punti conquistati (2 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte) e sono reduci dal pareggio interno dell’ultimo turno per 1-1 contro la Virtus Francavilla. Il Catania si è lamentato molto nel corso dell’ultimo match di campionato in merito all’espulsione di Bucolo e pertanto il difensore Andrea Esposito si è espresso così sull’espulsione del compagno: “Purtroppo a Catanzaro siamo stati condizionati dall’espulsione di Bucolo a fine primo tempo, non ha toccato per niente Maita e nel secondo tempo abbiamo incassato subito la loro rete”(tuttoc.com). Catania-Sicula Leonzio si preannuncia come un match alla portata per i padroni di casa, mentre per gli ospiti la testa è rivolta principalmente al campionato dove la salvezza è in salita al momento. Catania-Sicula Leonzio sarà diretta dal signor Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria, coadiuvato dai signori Roberto Terenzio di Cosenza e Gaetano Massara di Reggio Calabria.

Catania-Sicula Leonzio, come seguire il match in tv e streaming

Catani-Sicula Leonzio, match di Coppa Italia di Serie C sarà visibile in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali. Per quanto riguarda la Coppa Italia, non sarà necessario avere l’abbonamento ma basterà semplicemente inserire le proprie credenziali e guardare il match in modalità completamente gratuita.