Scendono in campo questa sera le restanti 16 formazioni che delinieranno un quadro più completo per il discorso qualificazione.

Alle già promosse Juventus,Manchester City,Bayern Monaco,Tottenham,Psg. e Real Madrid dovranno aggiungersi le altre 11 squadre dei vari gironi , dei quali ancora molte sono dagli esiti incerti e potrebbero riservare qualche sorpresa come nel raggruppamento F,G e sopratutto H(Aiax,Chelsea,Valencia e Lilla), mentre nel girone E del Napoli e del Liverpool il pass dovrebbe andare ,salvo catastrofi partenopee alle stesse su citate squadre.

Adesso andiamo a presentarveli nello specifico.

Nel girone E Carlo Ancelotti sfida i detentori del trofeo in terra inglese, che sicuramente vorranno vendicarsi della sconfitta patita all’andata per 2a0 al San Paolo, e quindi sarà difficile per i biancocelesti uscirne indenni, ma il Ct. dei campani ha tanta di quella esperienza sulle spalle che potrebbe sorprendere tutti.

Il Liverpool e’ in ottima salute e lo dimostrano i 37pt. conquistati in premier sui 39 disponibili dopo 13giornate di campionato a suon di goal e rimonte mozzafiato; mentre il Napoli sta attraversando forse il peggior momento dell’era Ancelotti-De Laurentis, il che non lascia presagire nulla di positivo e chi volesse tentare la fortuna, potrebbe puntare sul piu’ classico degli over 2,5.



Nell’altro incontro il Genk ha l’ultima possibilità per acciuffare il terzo posto occupato dagli austriaci del Salisburgo, squadra piena di giovani di grande talento, mentre per quest’ultimi la gara di questa sera rappresenta uno spartiacque per il raggiungimento degli ottavi , poiché un pareggio, o peggio una sconfitta, la relegherebbero fuori dai sogni di gloria, ripiegando sul pur sempre valido obbiettivo dell’Europa league.



Partite girone E:

Liverpool-Napoli. ore 21:00

Genk-Salisburgo. ore 21:00

Classifica:

1 Liverpool. 9 pt.

2 Napoli. 8 pt.

3 Salisburgo. 4 pt.

4 Genk. 1 pt.

Il girone F ,il piu’ difficile forse, vede L’Inter di Conte appesa ad un unico risultato, come quello della vittoria sul campo dello Slavia Praga, poiché un pareggio o una sconfitta la estrometterebbero al 50% dalle top 16; per il ct. di Lecce si prospetta una serata tutta grinta e cuore, di quelle che piacciono a lui e ai suoi tifosi.

Nell’altra gara il Barcellona è nettamente favorito per la vittoria sui tedeschi del Dortmund, che nonostante tutto, a fronte di un eventuale sconfitta, rimarrebbero comunque in piena lotta per gli ottavi.

Partite girone F:

Slavia Praga-Inter. ore 21:00

Barcellona-B.Dortmund. ore 21:00

Classifica:

1 Barcellona. 8 pt.

2 B.Dortmund. 7 pt.

3 Inter. 4 pt.

4 Slavia Praga. 2 pt.

Nel girone G , quello più morbido, spicca

il duello tra il Lione di Rudy Garcia e lo Zenit del mister Semak , incontro questo che potrebbe regalare molte sorprese vista la propensione offensiva di entrambe, sopratutto dei francesi che sembrano aver ritrovato un certo equilibrio anche in ligue 1 dall’insediamento dell’ex ct. della Roma sulla panchina.

Per quanto riguarda Lipsia-Benfica, ai portoghesi serve solo la vittoria come unico risultato possibile, in quanto ogni altro esito complicherebbe il suo cammino continentale;i teutonici invece, anche con un pareggio, dormirebbero sonni tranquilli o quasi fino all’ultima giornata, ma conoscendo la loro dinamicita’ casalinga, c’e’ da credere in una gara ricca di spettacolo.

Partite girone G:

Zenit-Lione. ore 18:55

Rb.Lipsia-Benfica. ore 21:00

Classifica :

1 Lipsia. 9 pt.

2 Lione. 7 pt.

3 Zenit. 4 pt.

4 Benfica. 3 pt.

Il girone H è il più incerto, poiche’ Aiax, Chelsea e Valencia si ritrovano tutte e tre a 7 punti con il fanalino di coda del Lilla ad 1 punto.

Il match piu’ interessante è senza ombra di dubbio Valencia-Chelsea, dove c’e’ da aspettarsi una partita molto equilibrata, che potrebbe portare le formazioni a giocare per il pareggio senza farsi troppo male per poi rimandare il discorso qualificazione all’ultimo turno , ma in campo europeo, tutto può accadere e nulla e’ scontato, basta vedere il pareggio interno del Manchester City di ieri sera contro lo Shakhtar per 1 a 1 .

Gli olandesi dell’Ajax faranno visita ai transalpini del Lilla, ai quali urge la vittoria per non perdere la speranza dell’accedere al turno successivo, ma vista la forza dei giovani terribili tulipani troveranno di fronte una compagine agguerrita.

Partite girone H:

Valencia-Chelsea. ore 18:55

Lilla-Ajax. ore 21:00.

Classifica:

1 Ajax. 7 pt.

2 Chelsea. 7 pt.

3 Valencia. 7 pt.

4 Lilla. 1 pt.

Risultati girone A:

Real Madrid-Psg. 2-2

Galatasaray-C.Brugge 1-1

Classifica:

1 Psg. 13pt. Qualificata

2 Real M. 8pt. Qualificata.

3 C.Brugge. 3pt.

4 Galatasaray. 2pt.

Girone B:

Totthenam-Olympiacos. 4-2

Stella Rossa-Bayern M. 0-6

Classifica:

1 Bayern M. 15pt. Qualif.

2 Totthenam 10pt. Qualif.

3 Stella Rossa. 3pt.

4 Olympiacos. 1pt.

Girone C:

Atalanta-Dinamo Zag. 2-0

Manchester C.-Shakhtar. 1-1

Classifica:

1 Man.City. 11pt.

2 Shakhtar. 6pt.

3 Din.Zagabria. 5pt.

4 Atalanta. 4pt.

Girone D:

Juventus-At.Madrid. 1-0

Lok.Mosca-B.Leverkusen. 0-2

Classifica:

1 Juventus. 13pt. Qualif.

2 Atl.Madrid. 7pt.

3 B.Leverkusen. 6pt.

4 Lok.Mosca. 3pt.