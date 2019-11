Crotone-Perugia. Alle ore 15 di sabato 2 novembre all’ ‘Ezio Scida’ il Crotone di Giovanni Stroppa ospita il Perugia di Massimo Oddo, match valido per l’ 11.a giornata di Serie B e che verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Dazn. I pitagorici occupano la 2.a posizione in classifica con 18 punti all’ attivo (5 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte) e sono reduci dalla sconfitta del turno infrasettimanale, pattuita al ‘Bentegodi’ per 2-1 contro il Chievo. Gli umbri, invece, occupano la 6.a posizione in classifica con 16 punti all’ attivo (4 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte) e sono reduci da due pareggi consecutivi contro la Salernitana per 1-1 all’ Arechi e nel turno infrasettimanale contro l’Ascoli sempre per 1-1 ma gara giocata tra le mura amiche dello stadio ‘Curi’. Crotone-Perugia sarà arbitrata dal signor Ivano Pezzuto della sezione di Lecce, coaudiuvato dai signor Mattia Scarpa di Reggio Emilia e Niccolò Pagliardini di Arezzo, il quarto uomo sarà il signor Francesco Carrone di Castellammare di Stabia.

Crotone-Perugia, le probabili formazioni. QUI CROTONE- Stroppa si affiderà al suo 3-5-2 con capitan Cordaz a difesa della porta dei calabresi; i tre centrali saranno Golemic, Marrone e Crociata; i due esterni saranno Molina e Mazzotta con Benali, Barberis e Zanellato in mezzo al campo; la coppia d’attacco sarà composta da Simy e Messias. QUI PERUGIA- Oddo risponderà con il 4-3-1-2 con Vicario tra i pali; i terzini saranno Rosi e Di Chiara con Angella e Gyomber a formare la coppia centrale; in mezzo al campo agiranno Dragomir, Carraro e Falzerano; Capone sarà il trequartista alle spalle dei due attaccanti che saranno Iemmello e Falcinelli.

Crotone (3-5-2): Cordaz, Golemic, Marrone, Crociata, Molina, Benali, Barberis, Zanellato, Mazzotta, Simy, Messias. All. Stroppa.

Perugia (4-3-1-2): Vicario; Rosi, Angella, Gyomber, Di Chiara; Dragomir, Carraro, Falzerano; Capone; Iemmello, Falcinelli. All. Oddo.

Crotone-Perugia, come seguire il match in tv e streaming

Crotone-Perugia, info diretta tv e streaming. Questo match valido per la’ 11.a giornata del campionato di Serie B sarà trasmesso in diretta su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla stick Now Tv. Dazn è visibile solo se si acquista il ticket di 9,99 € al mese.