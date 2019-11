Feralpisalò-Lecco. Alle ore 20 allo stadio ‘Lino Turina’ di Salò la Feralpi di mister Stefano Sottili ospita il Lecco di Gaetano D’Agostino, ex calciatore che ha militato tra le fila dell’Udinese, il match è valido per il Secondo Turno della Coppa Italia di Serie C. I padroni di casa accedono a questa fase della competizione dopo aver eliminato al Primo Turno il Sudtirol in trasferta imponendosi per 0-1, mentre gli ospiti entrano nella competizione a partire dal Secondo Turno. La Feralpisalò in campionato è inserita nel girone B di Serie C e attualmente occupa la 6.a posizione in classifica con 22 punti all’attivo (6 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte) ed è reduce da due successi consecutivi contro ArzignanoChiampo e la Triestina nell’ultimo turno. Il Lecco, invece, è inserito nel girone A di Serie C e attualmente occupa la 18.a posizione con 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte) ma nelle ultime 3 partite ha conquistato 5 punti pareggiando contro Juventus Under 23 e Como con il medesimo risultato di 1-1 e ha espugnando Carrara vincendo contro la Carrarese per 0-2. La Feralpisalò cerca il settimo risultato utilie consecutivo e vuole passare il turno in Coppa, mentre il Lecco vuole continuare sulla scia delle ultime gare facendo una buona gara in quel di Salò, magari facendo giocare qualche calciatore che si è visto meno in campionato. Feralpisalò-Lecco sarò diretta dal signor Enrico Maggio della sezione di Lodi, che verrà coaudiuvato dai signori Carrelli e Collavo.

Feralpisalò-Lecco, come seguire il match in tv e streaming

Feralpisalò-Lecco, match di Coppa Italia di Serie C sarà visibile in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali. Per quanto riguarda la Coppa Italia, non sarà necessario avere l’abbonamento ma basterà semplicemente inserire le proprie credenziali e guardare il match in modalità completamente gratuita.