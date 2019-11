Feralpisalò-Padova: streaming e diretta tv, dove vedere match Serie C oggi 16 novembre

Questa sera alle ore 20.45 allo stadio Lino Turina, Feralpisalò-Padova si affronteranno nell’anticipo del sabato valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie C girone B.

Feralpisalò-Padova, presentazione del match

Sarà un match di alta classifica quello tra odierno, con i lombardi che si trovano al sesto posto con 25 punti, mentre i veneti al secondo ma solamente con quattro punti in più. Dopo l’esonero di Damiano Zenoni datato 25 settembre al termine della gara casalinga persa contro il Fano (attualmente ultimo) per 3-1, la Feralpisalò ha cominciato a macinare gioco e punti e in otto match sotto la gestione Stefano Sottili sono arrivate cinque vittorie con due pareggi e una sola sconfitta (a Carpi per 1-0) e dalla zona playout i “Leoni del Garda” sono arrivati a ridosso delle prime in una posizione più consona al valore tecnico della rosa, dimostrando anche di essere tra le formazioni più in forma di tutta la Serie C.

La difesa si sta dimostrando il punto di forza della squadra con solo due gol subiti con il nuovo tecnico, che è riuscito anche a passare i primi due turni di Coppa Italia di categoria, dove ora l’avversario degli ottavi di finale il prossimo 27 novembre, sarà la Pro Patria.

Queste le parole del tecnico Sottili a presentazione della sfida di questa sera: “Il Padova è la la squadra più fisica del campionato, è forte in tutti i reparti e in rosa ha tante opzioni tecniche. Ha iniziato benissimo ed è stato bravo Sullo ad assemblare una rosa tutta nuova adesso ha un po’ rallentato, ma sulle qualità complessive dell’organico non si discute. Al Padova non toglierei un solo giocatore: potrei rispondere d’istinto Ronaldo, ma ce ne sono tanti altri di forti“.

I biancoscudati di mister Salvatore Sullo dopo un inizio spumeggiante, nell’ultimo periodo hanno avuto qualche caduta casalinga di troppo con le sconfitte contro Ravenna (2-1) e soprattutto Sudtirol (1-0) la scorsa domenica, che ha permesso ai trentini di agganciare proprio in veneti al secondo posto con 29 punti ad un solo punto dalla capolista Vicenza. Proprio i berici dieci giorni fa con la vittoria per 4-1 all’Euganeo hanno estromesso i patavini dalla Coppa Italia, prendendosi la rivincita del ko di tre giorni prima al Menti per 1-0.

Dunque per la squadra di Sullo sarà un test molto importante quello di stasera perchè un’eventuale sconfitta farebbe avvicinare pericolosamente i loro avversari; bisogna anche dire che il Padova versione trasferta ha ottenuto cinque vittorie in sette gare, a fronte di un pareggio e una sola sconfitta (a Trieste per 2-0) e quindi fino a questo momento sono più i punti lontano dall’Euganeo (16), che quelli davanti al proprio pubblico (13).

In terra lombarda sono solamente tre i precedenti tra le due squadre con due pareggi e una vittoria dei padroni di casa per 2-1 (stagione 2016-17); l’arbitro della sfida sarà Nicolò Marini della sezione di Trieste, coadiuvato dagli assistenti Claudio Barone di Roma e Davide Stringini di Avezzano (Aquila).

Feralpisalò-Padova, diretta tv e streaming

Il match della quindicesima giornata del campionato di Serie C girone B tra Feralpisalò-Padova sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di campionato.

Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet. Per assistere agli incontri ci si può abbonare alla piattaforma mensilmente al costo di 4.99 euro, oppure annualmente pagando 49.99 euro, altrimenti si può scegliere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni.