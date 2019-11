Feralpisalò-Triestina. Alle ore 20.45 allo stadio ‘Lino Turina’ di Salò la Feralpisalò di mister Stefano Sottili ospita la Triestina di mister Carmine Gautieri, posticipo della 13.a giornata del girone B di Serie C. I lombardi sono in piena zona playoff, infatti occupano la 9.a posizione con 19 punti all’attivo (5 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte) e giungono a questo importante dopo 4 risultati utili consecutivi, complici le vittorie contro Sudtirol, Imolese e nell’ultimo turno contro l’ArzignanoChiampo e il pareggio interno a reti bianche contro il Piacenza. Gli alabardati, invece, occupano l’8.a posizione con gli stessi punti della Feralpisalò (19) ma con una differenza reti migliore prima di questo posticipo, la Triestina è reduce da 3 vittorie consecutive contro Padova, Fermana e Fano nell’ultimo turno. Il tecnico dei padroni di casa, Sottili, si è espresso in merito a questo match: “Sarà un match difficile per entrambe. Nessuno immaginava la Triestina in difficoltà, in attacco sono messi benissimo, mentre dietro hanno qualche assenza ma hanno ottime alternative in ogni reparto. Per quanto riguarda questo posticipo, puntiamo a vincere come in ogni gara” (fonte: tuttoc.com).

Il tecnico degli alabardati Gautieri ha analizzato al meglio il match contro la Feralpisalò: “I ragazzi si sono ben comportati in questi 3 match in una settimana. Dobbiamo restare concentrati ed essere molto attenti contro la Feralpisalò perché loro sono una delle candidate per lottare per le posizioni di vertice. Sono molto soddisfatto dei miei ragazzi, ogni domenica ho difficoltà a fare la formazione perché tutti meriterebbero di scendere in campo” (fonte:tuttoc.com). Feralpisalò-Triestina sarà diretta dal signor Marco D’Ascanio di Ancona, coaudiuvato da Roberto Terenzio di Cosenza e Gaetano Massara di Reggio Calabria.

Feralpisalò-Triestina, come seguire il match in tv e streaming

Feralpisalò-Triestina verrà trasmessa in chiaro su Rai Sport HD (canale 57-58 del digitale terrestre ma sarà possibile guardarla in streaming anche su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali. Questa stagione sarà possibile acquistare due tipi di abbonamenti: il mensile a 4,99 € e l’annuale a 49,99 € con 2 mesi completamente gratuiti.