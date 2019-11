Impegno piuttosto agevole per la Francia di Deschamps questo giovedì nelle Qualificazioni a Euro 2020. I campioni del mondo in carica vogliono staccare il pass per l’Europeo contro la Moldavia, squadra che assieme ad Andorra condivide l’ultimo posto nel Gruppo H. I francesi sono al primo posto nel girone assieme alla Turchia con 19 punti, ma l’Islanda è distante solamente 4 lunghezze dalla vetta e vuole provarci a due giornate dal termine. Ovviamente, Mbappe & co. sono super favoriti sui moldavi che hanno incassato ben 22 reti in otto giornate, andando a segno solamente due volte. Una partita a senso unico e che vedrà il ritorno in nazionale proprio dell’asso del PSG: Mbappe non gioca una partita ufficiale di qualificazione con la sia nazionale da giugno, dove andò a segno nel 4-0 rifilato all’Andorra. E’ tempo dunque di riprendersi la Francia per il 21enne ex Monaco, sempre più vicino al Real Madrid stando alle ultime voci di mercato. Calcio d’inizio ore 20:45, giovedì 14 novembre.

Francia-Moldavia streaming e diretta tv, dove vedere Qualificazioni Euro 2020 giovedì 14 novembre

Il match valido per le Qualificazioni a Euro 2020, Francia-Moldavia, valido per la nona giornata del Gruppo H in programma giovedì 14 novembre, non sarà trasmessa in diretta tv da nessuna emittente televisiva italiana. Consigliamo di consultare livesoccertv.com, dove è presente la lista di copertura internazionale della partita in altre tv estere. Buona visione!