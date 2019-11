Germania-Irlanda del Nord. Alle ore 20.45 alla ‘Commerzbank-Arena’ di Francoforte la Germania di Joachim Low ospita l’Irlanda del Nord del C.T Michael O’Neill, il match è valido per la 10.a giornata del Gruppo C delle Qualificazioni ad Euro 2020. L’ altra gara del girone sarà Olanda-Estonia, riposa la Bielotussia. Tutto deciso in questo gruppo C, Germania e Olanda hanno staccato il ‘pass’ per Euro 2020 ed hanno rispettivamente 18 e 16 punti; al terzo posto c’è l’Irlanda del Nord con 13 e che proverà a qualificarsi attraverso gli spareggi in programma a marzo; chiudono il girone Bielorussia con 4 punti ed Estonia con 1 punto. I tedeschi hanno staccato il ‘pass’ per Euro 2020 nel turno precedente quando hanno battuto la Bielorussia 4-0, Germania che punta a chiudere in bellezza il suo percorso Qualificazione terminando anche al 1° posto. I nordirlandesi, invece, dovranno rimandare la Qualificazione ai spareggi di marzo. Germania-Irlanda del Nord sarà arbitrata dall’arbitro spagnolo Carlos del Cerro Grande, coaudiuvato dai signori Juan Carlos Yuste e Roberto Alonso, il quarto uomo sarà il signor Jesus Gil Manzano.

Germania-Irlanda del Nord, le probabili formazioni. QUI GERMANIA- Il C.T Low si affiderà al consueto 4-2-3-1 con Leno in porta; i due terzini saranno Klosterman ed Hector con Tah e Ginter al centro della difesa; in mediana agiranno Kimmich e Kroos; Gnabry, Goretska e Brandt agiranno alle spalle dell’unica punta Werner. QUI IRLANDA DEL NORD- Il C.T O’Neill risponderà con il 4-3-3 con Peackok-Farrell tra i pali; Dallas, Cathcart, Evans e Lewis saranno i quattro difensori; in mezzo al campo spazio per Evans, McNair e Davis; davanti il tridente sarà formato da Whyte, Magennis e Saville.

Germania (4-2-3-1): Leno; Klostermann, Tah, Ginter, Hector; Kimmich, Kroos; Gnabry, Goretzka, Brandt; Werner. C.T: Low.

Irlanda del Nord (4-3-3): Peackok-Farrell; Dallas, Cathcart, Evans, Lewis; Evans, McNair, Davis; Whyte, Magennis, Saville. C.T: O’Neill.

Germania-Irlanda del Nord, come seguire il match in tv e streaming

Germania-Irlanda del Nord, info diretta tv e streaming. La partita, calcio d’inizio ore 20.45, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva sulle reti Mediaset, per l’occasione verrà trasmessa sul canale 20. Chi non potrà godersi lo spettacolo in televisione, potrà guardare il match in streaming utilizzando tablet o smartphone utilizzando il servizio Mediaset Play.

Germania-Irlanda del Nord, i precedenti. Le due nazionali si sono affrontate 18 volte nella loro storia con 12 vittorie tedesche, 4 pareggi e 2 sole vittorie nordirlandesi. L’ultimo precedente risale alla gara d’andata dello scorso 9 settembre, gara vinta in trasferta dalla Germania per 0-2.