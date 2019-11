Griezmann delude ancora, il Barcellona lo metterà sul mercato già da gennaio?

Nonostante gli sforzi, Antoine Griezmann non sta proprio convincendo nessuno a Barcellona. Pagato fior di milioni, l’ex Atletico Madrid si è reso protagonista di una partita alquanto disastrosa ieri sera contro lo Slavia Praga. Il match contro i cechi doveva essere quello del riscatto per le petite diable, invece l’attaccante transalpino ha ancora una volta mostrato evidenti carenze: abulico in zona gol, il francese sembra davvero un pesce fuor d’acqua in questo Barcellona targato Valverde. Un acquisto forzato che oramai è diventato un problema da risolvere al più presto dalle parti del Camp Nou.

Perché Griezmann non rende nel Barcellona? Questione di modulo

I motivi per cui Griezmann non sta rendendo nel Barcellona possono essere molti, ma uno indiscutibile è il modulo utilizzato dai blaugrana oramai da più di un decennio se non di più: il 4-3-3. Questo modulo pare non valorizzare il talento immenso dell’ex Atletico, al quale risulta più congeniale un 4-4-2 oppure un 4-2-3-1. Proprio in quest’ultimo modulo – schierato da Deschamps nell’ultimo Mondiale 2018 – Griezmann pare rendere molto di più. Questo perché il francese agisce dietro l‘unica punta e in questa posizione, il classe 1991 pare muoversi più a suo agio sfruttando la sua innata visione di gioco, ma anche il suo fulmineo tiro da fuori area. Nel Barcellona ciò non accade e Griezmann finisce per non convincere se non in qualche sporadica situazione. Qualora la situazione non dovesse migliorare, Grizou potrebbe tornare sul mercato già a partire da gennaio, quando riaprirà il mercato invernale. Le squadre italiane sono già alla finestra…