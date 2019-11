Inghilterra-Montenegro. Alle ore 20.45 a ‘Wembley’ l’Inghilterra del C.T Gareth Southgate ospita il Montenegro del C.T Faruk Hadžibegić, il match è valido per la 9.a giornata del Gruppo A delle Qualificazioni ad Euro 2020. Fanno parte di 1uesto Gruppo A anche Repubblica Ceca, Kosovo e Bulgaria. L’altra gara del girone metterà difronte a Plzen la Repubblica Ceca e il Kosovo, riposa la Bulgaria. La classifica del girone vede gli inglesi davanti a tutti con 15 punti con 3 punti di vantaggio sulla Repubblica Ceca (12 punti) e 4 punti sul Kosovo (11 punti), tagliate fuori da tempo nel discorso Qualificazione sia il Montenegro che la Bulgaria, entrambe a quota 3 punti. L’Inghilterra questa sera in caso di vittoria potrà festeggiare matematicamente la qualificazione e francamente l’obiettivo sembra alla portata, considerando che i montenegrini non hanno più nulla da chiedere a queste Qualificazioni. Inghilterra-Montenegro sarà diretta dall’arbitro spagnolo Antonio Mateu Lahoz, coaudiuvato dai signori Pau Cebrian Devis e Roberto del Palomar, il quarto uomo sarà il signor Xavier Estrada Fernandez.

Inghilterra-Montenegro, le probabili formazioni. QUI INGHILTERRA- Il C.T Southgate opterà per il 4-3-3 con Pickford in porta; i due terzini saranno Trippier e Chilwell con Mings e Maguire al centro; in mezzo al campo spazio per Henderson, Barkley e Maddison; il tridente offensivo sarà formato da Rashford, Kane e Sterling. QUI MONTENEGRO– Il C.T Hadžibegić schiererà i suoi con il 4-2-3-1 con Petkovic in porta;in difesa spazio per Marusic, Lagator, Simic e Bulatovic; i due mediani saranno Scekic e Vukcevic; Boljevic, Beqiraj, Jovovic agiranno alle spalle dell’unica punta Mugosa.



Inghilterra (4-3-3): Pickford; Trippier, Mings, Maguire, Chilwell; Henderson, Barkley, Maddison; Rashford, Kane, Sterling. C.T: Southgate.

Montenegro (4-2-3-1): Petkovic; Marusic, Lagator, Simic, Bulatovic; Scekic, Vukcevic; Boljevic, Beqiraj, Jovovic; Mugosa. C.T: Hadžibegić.

Inghilterra-Montenegro, come seguire il match in tv e streaming

Inghilterra-Montenegro, info diretta tv e streaming. La partita, calcio d’inizio ore 20.45, non verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva sulle reti Mediaset, infatti le partite che saranno trasmesse su Mediaset saranno le seguenti: Portogallo-Lituania (14 novembre); Croazia-Slovacchia (16 novembre), Albania-Francia (17 novembre) e Germania-Irlanda del Nord (19 novembre). Per chi vorrà vedere questo match in streaming potrà consultare i profili social delle due nazionali o magari collegandosi tramite satellite sulle tv locali dei due paesi.

Inghilterra-Montenegro, i precedenti. Il bilancio degli incontri tra le due nazionali è di 5 gare complessive con 2 vittorie dell’Inghilterra e 3 pareggi. L’ultimo precedente risale alla gara d’andata del 25 marzo scorso, gara giocata in Montenegro e che ha visto la nazionale di Southgate imporsi in trasferta con un netto 1-5.