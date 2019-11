Irlanda-Danimarca. Alle ore 20.45 all’ ‘Aviva Stadium’ di Dublino l’Irlanda del C.T Mick McCarthy ospita la Danimarca del C.T Age Hareide, il match è valido per la 10.a giornata del Gruppo D delle Qualificazioni ad Euro 2020. L’ altra gara del girone è in programma sempre alle ore 20.45, ovvero Gibilterra-Svizzera, riposa la Georgia. La classifica del girone D recita così: Danimarca 15 punti, Svizzera 14 punti, Irlanda 12 punti, chiudono la Georgia con 8 punti e Gibilterra con 0 punti. La sfida di Dublino è decisiva in quarto irlandesi e danesi sono distanziati di 3 punti, ai padroni di casa servirà solo la vittoria, infatti con un successo l’Irlanda aggancerebbe la Danimarca a 15 punti e si qualificherebbe in virtù degli scontri diretti (la gara d’andata era terminata 1-1); i danesi, invece, possono anche pareggiare la gara di Dublino e staccare il ‘pass’ per Euro 2020. C’è anche un’ altra ipotesi ma utopistica, infatti è difficile che sia Irlanda che Danimarca possano qualificarsi entrambe per l’Europeo perchè l’impegno della Svizzera è alquanto favorevole contro Gibilterra. Irlanda-Danimarca sarà diretta dall’arbitro tedesco Felix Brych, coaudiuvato da Mark Borsch e Stefan Lupp, il quarto uomo sarà il signor Marco Fritz.

Irlanda-Danimarca, le probabili formazioni. QUI IRLANDA- Il C.T Mick McCarthy si affiderà al 4-3-3 con Randolph in porta; i difensori saranno O’Connor, Egan, Duffy e Stevens; il trio di centrocampo sarà composto da Hendrick, Whelan e Browne; nel tridente offensivo spazio per Connolly, Collins e McClean. QUI DANIMARCA– Il C.T Hareide risponderà con il 4-2-3-1 con Schmeichel tra i pali; Wass, Jorgensen, Kjaer e Stryger Larsen formeranno la linea difensiva; in mediana spazio per Delaney e Schone; Skov Olsen, Eriksen e Braithwaite agiranno alle spalle dell’unica punta Gytkjaer.

Irlanda (4-3-3): Randolph; O’Connor, Egan, Duffy, Stevens; Hendrick, Whelan, Browne; Connolly, Collins, McClean. C.T: McCarthy.

Danimarca (4-2-3-1): Schmeichel; Wass, Jorgensen, Kjaer, Stryger Larsen; Delaney, Schone; Skov, Eriksen, Braithwaite; Gytkjaer. C.T: Hareide.

Irlanda-Danimarca, come seguire il match in tv e streaming

Irlanda-Danimarca, info diretta tv e streaming. La partita, calcio d’inizio ore 20.45, non verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva sulle reti Mediaset, infatti l’ultima gara che verrà trasmessa da Mediaset sarà Germania-Irlanda del Nord di martedì 19 novembre. Per chi vorrà vedere questo match in streaming potrà consultare i profili social delle due nazionali o magari collegandosi tramite satellite sulle tv locali dei due paesi.

Irlanda-Danimarca, i precedenti. Il bilancio degli incontri tra le due nazionali è di 18 match con 5 vittorie irlandesi, 9 i pareggi e 4 sono le vittorie danesi. Negli ultimi 3 precedenti si sono registrati ben 3 pareggi, l’ultimo è datato 7 giugno 2019 quando nella gara d’andata del girone terminò 1-1 in Danimarca, ma le due squadre si sono affrontate recentemente anche in Nations League dove sia all’andata che al ritorno la gara è terminata 0-0.