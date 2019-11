Irlanda del Nord-Olanda. Alle ore 20.45 al ‘Windsor Park’ di Belfast l’Irlanda del Nord del C.T Michael O’Neill ospita l’Olanda del C.T Ronald Koeman, il match è valido per la 9.a giornata del Gruppo C delle Qualificazioni ad Euro 2020. L’ altra gara del girone sarà Germania-Bielorussia, riposa l’Estonia. Il girone è piuttosto in equilibrio nelle prime 3 posizioni: Olanda e Germania prime a 15 punti con gli ‘orange’ in vantaggio sui tedeschi negli scontri diretti; segue l’Irlanda del Nord con 12 punti; chiudono Bielorussia con 4 punti ed Estonia con 1 punto. La sfida di Belfast è decisiva, i nordirlandesi sono costretti a vincere per sperare nella Qualificazione diretta all’interno di questo girone, mentre ai ‘tulipani’ basterebbe anche un pari per tenere a distanza di sicurezza l’Irlanda del Nord che però anche se non dovesse vincere, sarà ammessa agli spareggi di marzo tramite il ‘paracadute’ della Nations League. Irlanda del Nord-Olanda sarà diretta dall’arbitro polacco Szymon Marciniak, coaudiuvato dai signori Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz, il quarto uomo sarà il signor Tomasz Musial.

Irlanda del Nord-Olanda, le probabili formazioni. QUI IRLANDA DEL NORD- Il C.T O’Neil si schiererà con il 4-3-3 con Peacock-Farrell tra i pali; in difesa giocheranno McLaughlin, Cathcart, J Evans e Dallas; a centrocampo spazio per McNair, Davis e Saville; il tridente offensivo sarà composto da C Evans, McGinn e Lafferty. QUI OLANDA- Il C.T Koeman risponderà schierandosi a specchio, modulo 4-3-3 con Cillessen in porta; i due terzini saranno Veltman e Blind con Van Dijk e De Ligt al centro della difesa; a centrocampo spazio per Van de Beek, Wijnaldum e F. de Jong; il tridente sarà composto da Babel, L de Jong e Promes.

Irlanda de Nord (4-3-3): Peacock-Farrell; McLaughlin, Cathcart, J Evans, Dallas; McNair, Davis, Saville; C Evans, McGinn, Lafferty. C.T: O’Neill.

Olanda (4-3-3): Cillessen; Veltman, Van Dijk, De Ligt, Blind; Van de Beek, Wijnaldum, F. de Jong; Babel, L. de Jong, Promes. C.T: Koeman.

Irlanda del Nord-Olanda, come seguire il match in tv e streaming

Irlanda del Nord-Olanda, info diretta tv e streaming. La partita, calcio d’inizio ore 20.45, non verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva sulle reti Mediaset, infatti le partite che saranno trasmesse su Mediaset saranno le seguenti: Albania-Francia (17 novembre) e Germania-Irlanda del Nord (19 novembre). Per chi vorrà vedere questo match in streaming potrà consultare i profili social delle due nazionali o magari collegandosi tramite satellite sulle tv locali dei due paesi.

Irlanda del Nord-Olanda, i precedenti. Il bilancio dei confronti tra queste due nazionali è di 7 incontri con una vittoria dell’Irlanda del Nord, 2 sono i pareggi, mentre 4 sono le vittorie degli ‘orange’. Nell’ultimo precedente risalente alla gara d’andata dello scorso 10 ottobre gli ‘orange’ si sono imposti con il netto punteggio di 3-1.