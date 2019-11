Juventus-Atletico Madrid diretta tv in chiaro e streaming, dove vedere Champions League 26 novembre

Fresca di passaggio del turno, la Juventus di Maurizio Sarri si appresta ad affrontare questo martedì 26 novembre, l’Atletico Madrid di Simeone dopo il successo sfiorato nel match d’andata al Wanda Metropolitano. I tifosi della Juventus hanno ancora negli occhi la prodezza di Cuadrado e la rete del raddoppio di Matuidi. Reti che non servirono ai bianconeri dato che i colchoneros riuscirono a recuperare brillantemente lo svantaggio di due gol grazie a Savic ed Herrera. La compagine di Sarri fece riscontrare evidenti difficoltà nelle palle inattive: situazione sempre congeniali all’Atletico Madrid che fa delle palle inattive uno dei suoi punti di forza più evidenti. Entrambe le squadre stanno vivendo un buon momento nei rispettivi campionati. Soprattutto la Juventus che è al primo posto in Italia, anche se la sua stella più luminosa Cristiano Ronaldo, potrebbe saltare l’attesissimo match contro gli spagnoli. Probabile duo d’attacco formato da Dybala-Higuain. Il problema al ginocchio di CR7 è ancora un problema da risolvere in casa Juventus e ciò sta allarmando tifoseria, dirigenza e Sarri che dovrà fare a meno del 5 volte Pallone d’Oro al 99,9 % come da lui stesso dichiarato. Potrebbe rientrare tra le fila dell’Atletico Joao Felix, fermo ai box da diverse settimane. Calcio d’inizio ore 20:45, martedì 26 novembre.

Juventus-Ateltico Madrid diretta tv in chiaro e streaming, dove vedere Champions League martedì 26 novembre

Il match valido per la quinta giornata del Gruppo D di Champions League, Juventus-Atletico Madrid, sarà trasmessa in diretta tv su Sky, canali Sky Sport ma sarà disponibile pure la diretta tv in chiaro su Canale 5, reti Mediaset. Per coloro che vogliano seguire il match in streaming su smartphone, tablet o pc, Sky mette a disposizione l’applicazione Sky Go. Sarò visibile per lo streaming anche attraverso il sito Mediaset Play. Buona visione!