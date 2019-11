Lazio – Cluj streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi 28 Novembre

5 turno dei gironi di Europa League con la sfida tra Lazio – Cluj sfida importante per Inzaghi per restare attaccato ad una qualificazione quasi impossibile.

LAZIO – CLUJ, LA PRESENTAZIONE DEL MATCH

Torna in campo anche l’Europa League con la sfida tra Lazio – Cluj sfida molto importante per gli uomini di Inzaghi che non possono più sbagliare per restare attaccati alla qualificazione ai sedicesimi. Il Cluj, quindi, forte del vantaggio acquisito nelle prime quattro giornate si presenta all’Olimpico con una formazione difensiva: la squadra rumena, quindi, scenderà in campo con il 5-3-2 con Culio che troverà spazio a centrocampo e davanti la coppia d’attacco sarà Traorè e Ormani. La Lazio di Simone Inzaghi, invece, scenderà in campo con il solito 3-5-2 con tante variazioni rispetto alla gara del campionato: Strakosha non sarà della partita per un attacco influenzale, pronto Proto all’esordio a difendere i pali con Acerbi, Vavro e Bastos in difesa. L’unico dubbio per Inzaghi si chiama Caicedo: l’attaccante ha rimediato una botta alla caviglia e sarà valutato in giornata in caso di forfait pronto Adeyanke a far coppia con Correa.

Il match avrà inizio alle ore 21 allo Stadio Olimpico e, il match, si potrà vedere in diretta su Sky che mette a disposizione il canale 201 Sky Sport Uno per la diretta Live del match. Inoltre, Sky, mette a disposizione l’app SkyGo per seguire la partita in streaming live comodamente dal proprio smatphone o tablet. Per quest’evento, anche TV8 trasmetterà la diretta della partita in chiaro.