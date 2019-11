Lussemburgo-Portogallo streaming e diretta tv, dove vedere Qualificazioni Euro 2020 domenica 17 novembre

La roboante vittoria 6-0 contro la Lituania non è bastata al Portogallo di Santos per assicurarsi la qualificazione a Euro 2020. I campioni d’Europa in carica dovranno battere il Lussemburgo in trasferta per staccare l’agognato pass per gli Europei dato che la Serbia ha proprio battuto i lussemburghesi per 3-2, restando sempre a -1 dal Portogallo nel Gruppo B dominato dall’Ucraina. L’avversario per Cristiano Ronaldo & co. non è assolutamente insormontabile ma è pur sempre da prendere con le molle dato che un pareggio potrebbe non bastare, in caso la Serbia batta l’Ucraina nell’ultima giornata decisiva. Il dato più che positivo nell’ultima sfida contro i lituani è stato senz’altro il ritorno al gol di CR7, autore di una tripletta strepitosa e che lo proietta come candidato numero 1 al prossimo Pallone d’Oro.

Una prestazione super per l’asso della Juventus che scaccia le polemiche con Sarri, dopo la discussa sostituzione durante il match di campionato Juventus-Milan. Cristiano Ronaldo ha dunque voluto rispondere alle critiche riguardanti un suo presunto infortunio fastidioso al ginocchio, forse rientrato dopo la partita di ieri. Ora, il 5 volte Pallone d’Oro vorrà ripetersi contro Lussemburgo e la sensazione è positiva per la compagine di Santos. Calcio d’inizio ore 15, domenica 17 novembre.

Lussemburgo-Portogallo streaming e diretta tv, dove vedere Qualificazioni a Euro 2020 domenica 17 novembre

Il match Lussemburgo-Portogallo, valido per le Qualificazioni a Euro 2020, in programma domenica 17 novembre alle ore 15, non sarà trasmesso da nessuna emittente televisiva in diretta tv. Per coloro che vogliano seguire il match in streaming, consigliamo di visitare le pagine Facebook di entrambe le nazionali, le quali potrebbero trasmettere lo streaming o la diretta live del match. Buona visione!