Napoli-Salisburgo. Alle ore 21 allo stadio ‘San Paolo’ il Napoli di Carlo Ancelotti ospita il Salisburgo di Jesse Marsch, match valido per la 4.a giornata del Gruppo E della Champions League. Gli azzurri guidano il raggruppamento con 7 punti all’attivo (2 vittorie ed 1 pareggio) e sono reduci dalla vittoria esterna per 2-3 proprio sul campo del Salisburgo. Gli austriaci, invece, sono terzi nel gruppo con 3 punti conquistati (1 vittoria e 2 sconfitte) e giungono a questa trasferta dopo la sconfitta casalinga nel turno precedente contro il Napoli. Guardando alla situazione dei rispettivi campionati, il Napoli non sta passando un ottimo periodo, la squadra di Ancelotti occupa la 7.a posizione in classifica con 18 punti, in Serie A non vince da 3 partite (2 pareggi ed 1 sconfitta) e nel turno precedente ha perso all’ Olimpico contro la Roma per 2-1. Il Salisburgo nella Tipico Bundesliga è primo in classifica con 35 punti all’attivo (11 vittorie e 2 pareggi) con 3 punti di vantaggio sul Lask Linz, gli austriaci sono reduci dal successo esterno per 0-3 sul campo del Mattersburg.

Napoli-Salisburgo sarà diretta dall’ arbitro polacco polacco Szymon Marciniak, coaudiuvato da Sokolnicki e Listkiewicz, il quarto uomo sarà Musiual.

Napoli-Salisburgo, le probabili formazioni. QUI NAPOLI- Ancelotti si affiderà al classico 4-4-2 con Meret tra i pali; Di Lorenzo e Mario Rui saranno i due terzini con Manolas e Koulibaly al centro della difesa; gli esterni saranno Callejon ed Insigne con Zielinski e Fabian Ruiz in mezzo al campo; i due attaccanti dovrebbero essere Milik e Mertens. QUI SALISBURGO- Mister

Marsch si schiererà a specchio con il 4-4-2 con Coronel in porta; i quattro difensori saranno Kristensen, Ramalho, Wober ed Ulmer; a centrocampo spazio per Daka, Mwepu, Junuzovic e Minamino; i due attaccanti saranno Haland e Hwang.



Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Zielinski, Fabian Ruiz, Insigne; Milik, Mertens. All. Ancelotti.

Salisburgo (4-4-2): Coronel; Kristensen, Ramalho, Wober, Ulmer; Daka, Mwepu, Junuzovic, Minamino; Haland, Hwang. All. Marsch.

Napoli-Salisburgo, come seguire il match in tv e streaming

Napoli-Salisburgo, info diretta tv e streaming. Questo incontro valido per la 4.a giornata del gruppo E di Champions League sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky. La gara sarà visibile su su Sky Sport Arena e su Sky Sport (canale 484 del digitale terrestre e canale 253 del satellite), mentre per chi non avesse la possibilità di guardare questo anticipo di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.