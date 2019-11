Olanda-Estonia. Alle ore 20.45 alla ‘Johan Cruijff Arena’ di Amsterdam l’Olanda del C.T Ronald Koeman ospita l’Estonia del C.T Karel Voolaid, il match è valido per la 10.a giornata del Gruppo C delle Qualificazioni ad Euro 2020. L’ altra gara del girone si giocherà alle ore 20.45 tra la Germania e l’Irlanda del Nord, riposa la Bielorussia. Tutto deciso in questo gruppo C, Germania e Olanda hanno staccato il ‘pass’ per Euro 2020 ed hanno rispettivamente 18 e 16 punti; al terzo posto c’è l’Irlanda del Nord con 13 e che proverà a qualificarsi attraverso gli spareggi in programma a marzo; chiudono il girone Bielorussia con 4 punti ed Estonia con 1 punto. I ‘tulipani’ sono reduci dallo 0-0 contro l’Irlanda del Nord, pari che ha consentito alla squadra di Koeman di qualificarsi per gli Europei, la partecipazione degli ‘orange’ da una manifestazione iridata mancava dal 2012. I baltici, invece, non parteciperanno all’ Europeo e nell’ultimo turno hanno osservato il turno di riposo. Olanda-Estonia sarà diretta dall’arbitro italiano Davide Massa, coaudiuvato dai signori Alberto Tegoni e Stefano Alassio, il quarto uomo sarà il signor Davide Doveri.

Olanda-Estonia, le probabili formazioni. QUI OLANDA- Il C.T Koeman si affiderà al classico 4-3-3 e con qualche cambiamento di formazione, Cillessen tra i pali; i quattro difensori saranno Veltman, Ake, Blind e Dumfries; a centrocampo spazio per Wijnaldum, Van de Beek e F. de Jong; il tridente offensivo sarà composto da Berghuis, Babel, Promes. QUI ESTONIA-Il C.T estone Voolaid risponderà anche lui con il 4-3-3 con Lepmets in porta; Kams, Tamm, Baranov e Pikk saranno i difensori; a centrocampo spazio per Kreida, Vassiljev ed Antonov; il tridente sarà formato da Liivak, Puri, Ainer.

Olanda (4-3-3): Cillessen; Veltman, Ake, Blind, Dumfries; Wijnaldum, Van de Beek, F. de Jong; Berghuis, Babel, Promes. C.T: Koeman.

Estonia (4-3-3): Lepmets; Kams, Tamm, Baranov, Pikk; Kreida, Vassiljev, Antonov; Liivak, Puri, Ainer. C.T: Voolaid.

Olanda-Estonia, come seguire il match in tv e streaming

Olanda-Estonia, info diretta tv e streaming. La partita, calcio d’inizio ore 20.45, non verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva sulle reti Mediaset, infatti questa sera Mediaset trasmetterà Germania-Irlanda del Nord. Per chi vorrà vedere questo match in streaming potrà consultare i profili social delle due nazionali o magari collegandosi tramite satellite sulle tv locali dei due paesi.

Olanda-Estonia, i precedenti. ‘Orange’ e baltici si sono affrontati nella storia 5 volte, il bilancio è nettamente in favore dell’Olanda con 4 successi ed 1 pareggi. Da registare anche 18 goal degli olandesi contro le 4 reti degli estoni. L’ultimo precedente risale alla gara d’andata dello scorso 9 settembre quando gli ‘orange’ s’imposero in trasferta con un netto 0-4.