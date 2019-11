Paganese-Bari STREAMING Eleven Sports e DIRETTA live, dove vedere il match oggi 17 novembre

Paganese-Bari streaming Eleven Sports, quindicesima giornata Serie C

Paganese-Bari è uno dei match in programma per la quindicesima giornata di Serie C. I “galletti” saranno di scena allo Stadio “Marcello Torre” di Pagani per un incontro che, almeno sulla carta, non dovrebbe riservare particolari sorprese. I ragazzi di mister Vivarini infatti, pur non avendo finora rispettato appieno i pronostici della vigilia, sono reduci da un buon successo ottenuto per 3-0 in casa del Bisceglie e si trovano di fronte un avversario ancorato ai bassifondi della classifica e che non vince da ormai quattro turni. I pugliesi dovranno stare comunque attenti perché la Paganese, tra le mura amiche, è ancora imbattuta e si è resa protagonista di alcune vittorie importanti come quelle contro Avellino e la sorpresa Monopoli oltre ad aver fermato sul pareggio la capolista Reggina, risultati che la accreditano come un avversario particolarmente insidioso per qualunque squadra militi nel girone C dell’ex Lega Pro. Mister Erra dovrebbe fare a meno di un elemento importante come Dramè costretto in infermeria per dei problemi al polpaccio, mentre nel Bari saranno tutti a disposizione tranne l’ala D’Ursi fermo da tempo per un infortunio.

Paganese-Bari streaming Eleven Sports: dove vedere la gara in diretta live

La gara Paganse-Bari, valevole per la quindicesima giornata del girone C di Serie C, con inizio alle ore 15:00, sarà visibile oggi, domenica 17 novembre, in streaming attraverso la piattaforma Eleven Sports.