Pistocchi: “La Juventus spende tanto ma vince solo in Italia. De Laurentiis dà fastidio al sistema”

De Laurentiis personaggio scomodo per il sistema, il pensiero di Pistocchi. Il Napoli non sta vivendo un momento facile con la crisi di risultati dell’ultimo periodo e l’ammutinamento dei giocatori in seguito al match contro il Salisburgo. Nonostante ciò, il club partenopeo si qualifica da dieci anni nelle coppe europee e la gestione virtuosa del presidente De Laurentiis ha permesso agli azzurri di rimanere sempre in alto in classifica senza aver problemi di bilancio. Il giornalista Maurizio Pistocchi ha elogiato così il patron del Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “La gestione oculata di De Laurentiis è in contraddizione con la gestione normale dei grandi club. E’ sufficiente andare a vedere le situazioni di bilancio di Juventus, Inter e Milan, che hanno spesso tantissimi milioni di euro e hanno vinto poco negli ultimi anni. La Juventus vince in Italia, l’Inter solo quel triplete, il Milan non vince da una vita. De Laurentiis invece spende poco e tiene il Napoli sempre competitivo, per questo dà fastidio al sistema”.

Il caso Cristiano Ronaldo, l’ironia di Pistocchi. In questi giorni ha tenuto banco sui media la questione della sostituzione del fenomeno portoghese nella partita contro il Milan che ha portato ad una reazione non proprio felice del calciatore. Pistocchi ha commentato così la situazione su Twitter: “Tre giorni fa, dal ritiro del Portogallo, CR7 aveva smentito Sarri. Ieri, invece, ha confermato di avere un problema fisico. C’è qualcosa che non mi torna“.