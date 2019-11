Pistoiese-Monza STREAMING Eleven Sports e DIRETTA live dove vedere la gara domani17 novembre

Pistoiese-Monza streaming Eleven Sports, quindicesima giornata di Serie C

Vincere per lasciasi alle spalle i dubbi dell’ultimo periodo. Pistoiese-Monza potrebbe dare occasione agli uomini di Cristian Brocchi per tornare a vincere e convincere dopo un periodo nel quale, nonostante siano arrivati dei risultati piuttosto positivi, la corazzata allestita da Berlusconi e Galliani si è dimostrata meno brillante sotto il profilo del gioco. Lamanna e compagni dovranno vedersela in trasferta contro una Pistoiese in salute che è reduce da sette risultati utili consecutivi (quattro vittorie e tre pareggi) e ha subito due sole sconfitte in questo campionato. I ragazzi di mister Pancaro, grazie agli ultimi risultati ottenuti, si trovano ormai a ridosso della zona playoff e, nonostante saranno chiamati ad affrontare la capolista del girone, faranno di tutto per incrementare il proprio score positivo. Nel Monza saranno assenti due elementi importanti come Paletta e Bellusci che costringeranno Brocchi ad inventarsi qualcosa in difesa. La gara sarà arbitrata dal signor Acanfora della sezione di Castellammare di Stabia coadiuvato dagli assistenti Ciancaglini di Vasto e Di Monte di Chieri.

Pistoiese-Monza streaming Eleven Sports, dove vedere la gara in diretta live

Pistoiese-Monza, gara valevole per la quindicesima giornata del girone C di Serie C, sarà trasmessa in streaming sulla piattaforma Eleven Sports, oggi 17 novembre, a partire dalle ore 15:00