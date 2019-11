Si presenta con un Cristiano Ronaldo in condizioni fisiche non ottimali il Portogallo di Fernando Santos. Dopo l’ultima cocente sconfitta in casa dell’Ucraina – qualificata matematicamente a Euro 2020 – i portoghesi non possono fallire l’impegno di giovedì, dove affronteranno in casa la modesta Lituania. Fanalino di coda del Gruppo B con un solo punto. Risultato pressoché scontato per i campioni d’Europa in carica, che nel match d’andata contro i lituani si imposero con un 5-1 perentorio, dove CR7 siglò addirittura 4 reti spazzando via il record europeo nelle qualificazioni che apparteneva all’irlandese Robbie Keane. Il match di giovedì sarà interessante per vedere se il cinque volte Pallone d’Oro risponderà alle critiche piovutegli addosso in questi giorni, dopo la polemica reazione avuta nei confronti di Maurizio Sarri in Juventus-Milan. L’ex Real Madrid vuole competere per il Pallone d’Oro a tutti i costi e oramai le votazioni per l’ambito premio individuale sono agli sgoccioli finali. Il Portogallo è al secondo posto nel girone con 11 punti, ma ha il fiato sul collo da parte della Serbia che dista solamente di un punto dagli uomini di Santos. Calcio d’inizio ore 20:45, giovedì 14 novembre.

Portogallo-Lituania streaming e diretta tv, dove vedere Qualificazioni Euro 2020 giovedì 14 novembre

Il match valido per le Qualificazioni a Euro 2020, Portogallo-Lituania, sarà trasmesso in diretta tv in chiaro sulle reti Mediaset, Canale 20 alle 20:45 giovedì 14 novembre. Per coloro che vogliano vedere il match in streaming direttamente dal proprio smartphone, tablet o pc, sarà possibile attraverso il sito Mediaset Play. Buon divertimento!