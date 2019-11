Probabili formazioni Bosnia-Italia: le scelte del ct Mancini

Venerdì 15 novembre alle ore 20.45 allo “Stadion Bilino Polje” di Zenica (70 km a nord della capitale Sarajevo), si giocherà Bosnia-Italia, match valido per la nona giornata del girone J delle qualificazioni ad Euro 2020 che ha già emesso il primo verdetto il mese scorso, ovvero la qualificazione aritmetica degli azzurri del ct Roberto Mancini.

Sarà dunque una gara ininfluente per l’Italia che però vorrà finire il raggruppamento a punteggio pieno visto che nelle prime otto partite ha ottenuto altrettanti successi, ricordiamo che lunedì 18 novembre si giocherà poi l’ultima gara contro l’Armenia allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Ma i tre punti saranno importanti anche per il ranking FIFA che vede la nostra Nazionale al quindicesimo posto e dunque con due successi nelle ultime due gare si potrà migliorare il punteggio in vista anche del sorteggio dei gironi del prossimo 30 novembre.

I nostri avversari ormai sono solo virtualmente ancora in gioco per il secondo posto, visto che alla Finlandia seconda, sarà sufficiente fare appena due punti in casa contro il Liechtenstein e in trasferta contro la Grecia per una storica qualificazione tra l’altro meritata. Per la Bosnia ci sarà il paracadute dei playoff (26 e 31 marzo 2020) raggiunti grazie alla vittoria del gruppo 3 di Nations League della Lega B davanti ad Austria e Irlanda del Nord.

Per quanto riguarda la probabile formazione che Roberto Mancini opporrà alla nazionale di Robert Prosinecki c’è subito da dire che il modulo che scenderà in campo sarà il 4-3-3 con Donnarumma in porta, i centrali difensivi Bonucci e Acerbi (anche se non è da escludere la titolarità di Mancini al posto del biancoceleste), mentre ai loro lati Di Lorenzo e Biraghi; a centrocampo invece vista l’indisponibilità di Verratti, dovrebbe scendere in campo dal primo minuto Jorginho che sarà il regista della squadra, mentre gli intermedi Zaniolo e Barella, ambedue in ottime condizioni di forma; infine nel tridente offensivo Immobile favorito su Belotti (che giocherà dal primo minuto contro l’Armenia), con il capocannoniere del campionato che sarà affiancato da Chiesa e Bernardeschi con Insigne che partirà invece dalla panchina.

Ricordiamo che oltre al già citato Verratti, non hanno risposto alla convocazione per problemi fisici, Berardi, Spinazzola e Sensi.

Probabili formazioni Bosnia-Italia

Bosnia (4-3-3): Sehic; Kvrzic, Kovacevic, Bicakcic, Kolasinac; Saric, Pjanic, Cimirot; Visca, Hodzic, Gojak.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Biraghi; Zaniolo, Jorginho, Barella; Chiesa Immobile, Bernardeschi.