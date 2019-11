Programmazione Dazn dal 29 novembre al 02 dicembre: tutti i campionati trasmessi nel weekend. Diciottesima settimana per il servizio di streaming on-demand targato Dazn, che ha aperto ufficialmente la stagione sedici settimane fa con le prime partite live. Anche questo weekend spazio ai campionati di Serie A TIM e Serie BKT, gli ultimi a partire in Europa: anche quest’anno grandi protagoniste dell’offerta multi-sport di DAZN. Come sempre spazio anche agli altri campionati di calcio trasmessi sul bouquet di Perform: Ligue 1, Liga Santander, Eredivisie, J1 League, UFC, Boxe, Darts, Rugby Pro14 e la Serie A di basket. Senza dimenticarsi dello sport di Eurosport, grande protagonista dell’ offerta di Perform.

Quattordicesima giornata di Serie A e Serie B, i campionati di calcio italiano di cui Dazn ha i diritti. Serie A TIM che si aprirà sabato sera con il Saturday Night del Franchi tra Fiorentina e Lecce. Domenica all’ora di pranzo i campioni d’Italia della Juventus, reduci dagli impegni in Champions League, affrontano in casa il Sassuolo, reduce dalla sconfitta contro la Lazio al Mapei Stadium; infine, alle ore 15, all’ Olimpico di Roma match tra due squadre che stanno attraversando un buon momento in classifica: la lanciatissima Lazio di Inzaghi ospita la rivelazione Udinese di Gotti. In Serie BKT invece non si preannunciano sfide particolari. Ma andiamo a vedere nel dettaglio la programmazione Dazn completa di questo weekend: giorno, orario e partite.

Palinsesto DAZN: le dirette del 29-30 novembre, 01-02 dicembre

DIRETTE DAZN VENERDÌ 29 NOVEMBRE 2019



New Orleans Saints – Atlanta Falcons (NFL): ore 02.20

Marsiglia – Brest (Ligue 1): ore 20.45

Swansea City – Fulham (EFL Championship): ore 20.45

Cosenza – Spezia (Serie BKT): ore 21.00

Celta Vigo – Valladolid (La Liga): ore 21.00

DIRETTE DAZN SABATO 30 NOVEMBRE 2019



Alaves – Real Madrid (La Liga): ore 13.00

Zona Gol Serie BKT: ore 15.00

Cremonese – Livorno (Serie BKT): ore 15.00

Crotone – Cittadella (Serie BKT): ore 15.00

Frosinone – Empoli (Serie BKT): ore 15.00

Venezia – Benevento (Serie BKT): ore 15.00

Benetton Rugby – Cardiff Blues (Rugby Pro14): ore 16.00

Real Sociedad – Eibar (La Liga): ore 16.00

Strasburgo – Lione (Ligue 1): ore 17.30

Salernitana – Ascoli (Serie BKT): ore 18.00

Newport Dragons – Zebre Rugby Club (Rugby Pro14): ore 18.15

Maiorca – Betis (La Liga): ore 18.30

Radzhab Butaev – Alexander Besputin (Boxe): ore 20.00

Reims – Bordeaux (Ligue 1): ore 20.00

Lille – Digione (Ligue 1): ore 20.00

Nizza – Angers (Ligue 1): ore 20.00

Nimes – Metz (Ligue 1): ore 20.00

Montpellier – Angers (Ligue 1): ore 20.00

Fiorentina – Lecce (Serie A TIM): ore 20.45

Valencia – Villarreal (La Liga): ore 21.00

DIRETTE DAZN DOMENICA 01 DICEMBRE 2019



Guanzhou Evergrande – Shanghai Shenhua (J1 League): ore 08.00

Siviglia – Leganes (La Liga): ore 12.00

Twente – Ajax (Eredivisie): ore 12.15

Juventus – Sassuolo (Serie A TIM): ore 12.30

Athletic Bilbao – Granada (La Liga): ore 14.00

Lazio – Udinese (Serie A TIM): ore 15.00

Trapani – Chievo Verona (Serie BKT): ore 15.00

Virtus Entella – Juve Stabia (Serie BKT): ore 15.00

Rennes – Saint Etienne (Ligue 1): ore 17.00

Getafe – Levante (La Liga): ore 17.30

NFL RedZone – Week 13 (NFL): ore 19.00

San Francisco 49ers – Baltimore Ravens (NFL): ore 19.00

Perugia – Pescara (Serie BKT): ore 21.00

Monaco – PSG (Ligue 1): ore 21.00

Atletico Madrid – Barcellona (La Liga): ore 21.00

Oakland Raiders – Kansas City Chiefs (NFL): ore 22.25

DIRETTE DAZN LUNEDÌ 02 DICEMBRE 2019