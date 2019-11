Qualificazioni Euro 2020, il programma di oggi 19 novembre: Galles-Ungheria e Slovacchia-Azerbaigian il clou

Qualificazioni Euro 2020, si disputa la 10.a ed ultima giornata dei gironi di Qualificazione. Le gare si giocheranno da domenica 17 a martedì 19 novembre. Sono 16 le squadre qualificate finora, ne manano 8 di cui 4 si qualificheranno tramite il girone di Qualificazione, mentre le altre 4 verranno determinate tramite gli spareggi che si terranno a marzo. Situazioni ancora incerte nei gironi B, D (servono 2 posti) ed E.

Qualificazioni Euro 2020, il programma completo di martedì 19 novembre:

Girone I Belgio-Cipro (ore 20.45);

Girone I San Marino-Russia (ore 20.45);

Girone I Scozia-Kazakistan (ore 20.45);

Girone G Polonia-Slovenia (ore 20.45);

Girone G Lettonia-Austria (ore 20.45);

Girone G Macedonia-Israele (ore 20.45);

Girone E Galles-Ungheria (ore 20.45);

Girone E Slovacchia-Azerbaigian (ore 20.45);

Girone C Olanda-Estonia (ore 20.45);

Girone C Germania-Irlanda del Nord (ore 20.45).

Qualificazioni Euro 2020, il programma completo di lunedì 18 novembre:

Girone J Liechtenstein-Bosnia (ore 20.45);

Girone J Italia-Armenia (ore 20.45);

Girone J Grecia-Finlandia (ore 20.45);

Girone F Svezia-Isole Far Oer (ore 20.45);

Girone F Spagna-Romania (ore 20.45);

Girone F Malta-Norvegia (ore 20.45);

Girone D Irlanda-Danimarca (ore 20.45);

Girone D Gibilterra-Svizzera (ore 20.45).

Qualificazioni Euro 2020, il programma completo di domenica 17 novembre:

Girone B Lussemburgo-Portogallo (ore 15);

Girone B Serbia-Ucraina (ore 15);

Girone A Bulgaria-Rep. Ceca (ore 18);

Girone A Kosovo-Inghilterra (ore 18);

Girone H Albania-Francia (ore 20.45);

Girone H Andorra-Turchia (ore 20.45);

Girone H Moldavia-Islanda (ore 20.45).



Qualificazioni Euro 2020, il programma completo di sabato 16 novembre:

Girone I Cipro-Scozia (ore 15);

Girone I Russia-Belgio (ore 18);

Girone I San Marino-Kazakistan (ore 18);

Girone E Azerbaigian-Russia (ore 18);

Girone G Slovenia-Lettonia (ore 18);

Girone G Austria-Macedonia (ore 20.45);

Girone G Israele-Polonia (ore 20.45)

Girone E Croazia-Slovacchia (ore 20.45);

Girone C Germania-Bielorussia (ore 20.45);

Girone C Irlanda del Nord-Olanda (ore 20.45).

Qualificazioni Euro 2020, il programma completo di venerdì 15 novembre:

Girone J Armenia-Grecia (ore 18);

Girone J Finlandia-Liechtenstein (ore 18);

Girone F Norvegia-Isole Far Oer (ore 18);

Girone J Bosnia-Italia (ore 20.45);

Girone D Danimarca-Gibilterra (ore 20.45);

Girone D Svizzera-Georgia (ore 20.45);

Girone F Romania-Svezia (ore 20.45);

Girone F Spagna-Malta (ore 20.45).



Qualificazioni Euro 2020, tornano le gare di Qualificazione ai prossimi Europei che si terranno dal 12 giugno al 12 luglio in 12 paesi differenti. Ultime due giornate per decidere le 20 nazionali che staccheranno il pass per Euro 2020, mentre i restanti 4 posti verranno decisi attraverso la Nations League e le varie Leghe. La 9.a giornata si giocherà da giovedi 14 a sabato 16 novembre; la 10.a giornata da domenica 17 a martedì 19 novembre.

Qualificazioni Euro 2020, gruppo H. Il programma del giovedì nelle Qualificazioni ad Euro 2020 si aprirà da Istanbul. Alla ‘Telekom Arena’ (calcio d’inizio alle ore 18) primo match ball per la Turchia che ospiterà l’Islanda, infatti i turchi guidano la classifica con 19 punti insieme alla Francia ed hanno 2 risultati su 3 per accedere ad Euro 2020. Alle ore 20.45 allo ‘Stade de France’ la Francia ha in pratica la Qualificazione in mano, infatti ospiteranno la modesta Moldavia; mentre sarà ininfluente la sfida di Elbasan tra l’ Albania e Andorra.

Qualificazioni Euro 2020, gruppo A. Il match più atteso di tutta la serata è la sfida di Plzen tra la Repubblica Ceca e il Kosovo in programma alle ore 20.45, questo match è considerato un vero e proprio spareggio in quanto i cechi sono secondi con 12 punti, a +1 proprio sul Kosovo che ha come unico obiettivo la vittoria. L’ altra sfida del girone si giocherà a Wembley sempre alle ore 20.45 tra l’Inghilterra e il Montenegro, inglesi che con una vittoria sarebbero qualificati ad Euro 2020. In questo girone riposa la Bulgaria.

Qualificazioni Euro 2020, gruppo B. A Faro il Portogallo riceve la Lituania, lusitani secondi con 11 punti in classifica, a +1 sulla Serbia, e contro la Lituania servirà la vittoria; nell’altro match del girone a Belgrado la Serbia riceve il Lussemburgo, serbi che hanno il compito di vincere per alimentare le speranze Qualificazione, nell’ultimo turno ci saranno le sfide Serbia-Ucraina e Lussemburgo-Portogallo. In questo girone riposa la già qualificata Ucraina.

